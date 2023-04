In Noord mogen deze buurtbewoners hun sluisje niet meer zelf bedienen – of toch?

Het Hoogheemraadschap wil dat de Nieuwendammersluis voortaan wordt bediend door een vaste groep vrijwilligers, en niet meer door iedereen die dat leuk vindt. ‘Ze hebben het gevoel dat het hún sluisje is.’

Het is een extra attractie van het toch al bijzonder fijne terras van café ’t Sluisje op de Nieuwendammerdijk: het eeuwenoude sluisje dat handmatig bediend moet worden. Een kopje koffie met appelgebak in de zon, en dan toekijken hoe een stoere man met touwen en zwengels in de weer is, terwijl een of twee bootjes geduldig wachten. Het is de verstilling waar dit stukje Noord patent op heeft.

Alleen, de vaste sluiswachter houdt ermee op, zo heeft hij beheerder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) laten weten. Het HHNK hoopte nog even dat ze in café ‘t Sluisje het stokje over wilden nemen, maar daar heeft uitbaatster Maaike van Zomeren geen trek in.

Van Zomeren: “Ik ben al blij dat ik personeel heb. Dan kan ik er niet eentje kwijt zijn aan het sluisje. Plus, ik weet niet beter dat het al honderd jaar door de mensen zelf wordt gedaan. Ik zit hier nu twintig, dertig jaar en ik heb nog geen sluiswachter gezien.”

Achter de sluis is nog wel vaargebied, maar dat loopt dood bij de A10. De sluis wordt dan ook voornamelijk gebruikt door bewoners met een bootje in dat achtergebied. Eén van hen is Sjoerd van Heumen (49) en hij doet dat met plezier.

Van Heumen: “Het is leuk om af en toe te schutten. Er zitten altijd wel nieuwsgierige mensen op het terras en dan maak je een praatje. Het zou zonde zijn als dat moet stoppen. De sluiswachter bediende nooit, iedereen deed het zelf. Dat mag in principe niet, maar nu de sluiswachter bij het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat hij stopt, zijn ze daar wakker geworden.”

Streng

Bij het HHNK moeten ze inderdaad streng zijn, zegt Rick Verspoor, beheerder vaarwegen, bruggen en sluizen. Verspoor: “Het is wettelijk niet toegestaan dat iedereen zomaar een sluis gaat bedienen. De HHNK is eigenaar van de Nieuwendammersluis. Als iedereen zelf gaat schutten, en iemand valt of er ontstaat een botsing of aanvaring, dan is het HHNK verantwoordelijk. Verzekeringstechnisch is het ook niet te verkopen.”

Het is gebruikelijk dat kleine sluizen in en rond Amsterdam door vrijwillige sluiswachters worden beheerd, dit kan dus ook bij de Nieuwendammersluis. De ervaringen zijn volgens Verspoor goed: “Vrijwilligers hebben binding met de sluis, ze hebben het gevoel dat het hún sluisje is. En het is ook heel gezellig. Het vaarseizoen eindigt vaak met een barbecue.”

Het HHNK stelt wel duidelijke eisen aan de nieuwe sluiswachters van de Nieuwendammersluis: het moet een vaste groep zijn van vijf à tien vrijwilligers. Die groep krijgt één telefoon, het tijdschema mogen ze zelf bedenken. De sluis krijgt dan ook een slot, zodat niet iedereen hem meer kan bedienen. De vrijwilligers gaan de sleutel beheren.

Buurt-app

Dat komt vast goed op de Nieuwendammerdijk. Enkele dagen na een oproep in de buurt-app hebben zich al zeven vrijwilligers gemeld. Volgende week hebben ze een afspraak met het hoogheemraadschap. Van Heumen: “Ik ben al een paar honderd keer door de sluis gegaan met mijn bootje. Ik weet niet of we een cursus krijgen, maar ik denk dat dat wel lukt.”

En zo blijft een van de oudste sluisjes van Amsterdam ook vanaf komend vaarseizoen, vanaf half april, door sluiswachters bediend, ook voor dagjesmensen. Aan de muur van het sluiswachtershuisje links van de sluis hangt nog een bord met sluisgeld uit vervlogen tijden: 1,50 gulden.

Van Heumen: “Dat bord hangt daar als nostalgie. Alhoewel, ik ga misschien ook wel een klomp aan een touw ophangen.”