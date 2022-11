In Noord houdt Sint hand op de knip, in Zuid geeft hij uit als altijd

In winkels waar Amsterdammers hun sinterklaasinkopen doen is goed te merken dat de consument de hand op de knip houdt nu de boodschappen en de energierekening schreeuwend duur zijn geworden. ‘Normaal gesproken staan hier de hele dag rijen.’

Bij Intertoys op het Buikslotermeerplein merken ze meteen het verschil: het is er kort voor Sinterklaas een stuk minder druk dan in eerdere jaren. Er zijn veel klanten dit weekend, maar lang niet zoveel als waar de enige speelgoedwinkel op het grote winkelcentrum in Amsterdam-Noord zich op ingesteld heeft. Het personeel heeft zelfs tijd om de schappen bij te vullen, iets waar het anders in de aanloop naar de feestdagen pas na sluitingstijd aan toekwam.

“Wij hadden het een stukje drukker verwacht,” zegt bedrijfsleider Inge Burnet. “Je hoort het klanten ook wel zeggen: ‘we moeten even oppassen nu’.” In plaats van drie kassa’s zijn er maar twee kassa’s open. “Normaal gesproken staan hier de hele dag rijen.”

Minder sportartikelen en speelgoed

Terwijl de Sint zaterdagmiddag op het winkelcentrum aankomt met een klein legertje Pieten is het ook bij de luxe drogisterijketen Rituals goed te merken dat klanten minder te besteden hebben. “Ze willen de kosten beperkt houden. Ze komen nog wel, maar halen echt niets meer dan wat ze op hun lijstje hebben staan, terwijl ze normaal dan vaak nog iets erbij pakten,” zegt assistent-manager Nina van Egdom.

In verschillende onderzoeken liet de consument al doorklinken dat er dit jaar aanmerkelijk minder wordt uitgegeven voor de feestdagen. De inflatie en de snel gestegen energierekening hakken erin, het consumentenvertrouwen is op een dieptepunt gekomen. Volgens het opiniepanel van EenVandaag slaat 6 procent van de mensen die graag Sinterklaas vieren het feest dit jaar maar helemaal over omdat ze het geld er niet voor hebben. Bij de lagere inkomens gaat het om 13 procent.

Ongeveer een derde geeft aan dit jaar minder uit te geven aan cadeaus. Volgens een enquête door ABN Amro gaat het zelfs om 40 procent van de mensen die cadeaus kopen met de feestdagen. In dit onderzoek wordt de grootste daling verwacht bij kleding en schoenen, sportartikelen, speelgoed, games en andere cadeau-artikelen. Niet alle consumenten houden overigens de hand op de knip. Ongeveer een derde maakt zich helemaal geen zorgen over de eigen financiële situatie.

De kringloopwinkel en Marktplaats worden veel genoemd in het onderzoek van EenVandaag. De Sint wijkt uit naar kleinere cadeaus of let extra goed op de aanbiedingen. Dat kan wellicht verklaren dat de onlineverkoop vorige week bij koopjesfestijn Black Friday toch op recordhoogten uitkwam.

Ouderwets druk in Zuid

Speelgoedwinkels in Amsterdam-Zuid zeggen veel minder te merken van geldproblemen bij klanten. Hooguit worden er minder dure cadeaus gekocht of minder tegelijk. Ook het Gelderlandplein kreeg zaterdag bezoek van Sinterklaas en daar hebben cadeauwinkels nog niets te klagen. Intertoys en Rituals verwijzen hier naar hun hoofdkantoren, maar laten meteen doorschemeren dat het er ouderwets druk is in de aanloop naar de feestdagen.

Bij boekhandel en cadeauwinkel Timp houden ze het erop dat dit een buurt is waar de mensen het breed laten hangen. “Klanten zijn iets voorzichtiger,” zegt de bedrijfsleider van Blokker, die niet met haar naam in de krant wil. “Ze zeggen: ‘Alles wordt duurder’. Maar het verschilt per filiaal. In deze buurt loopt het wel goed.”

Bij spellenwinkel Het Paard aan de Haarlemmerstraat merken ze ook nog niet dat klanten krap zitten. “Het is lastig vergelijken met de twee gekke jaren die we achter de rug hebben vanwege corona, maar het is hartstikke druk,” zegt mede-eigenaar Ivar Smit. “Sinterklaas is toch een kinderfeest. Kinderen staan denk ik wat later in de rij om op te bezuinigen.”

Bij De Bijenkorf zien ze het ook niet somber in. Veel klanten zijn vroeg begonnen met hun feestinkopen en er wordt meer uitgegeven aan feestkleding, kerstversiering, chocola en cosmetica, zegt een woordvoerder. De afgelopen jaren kwam het er voor veel mensen niet van om kerstinkopen te doen, omdat alle winkels kort daarvoor dicht moesten vanwege de coronalockdown. “Blijkbaar kijken mensen er al naar uit om dit jaar de feestdagen weer echt te gaan vieren.”