In Nieuw-West opent Kinderkleding Lab, voor gezinnen met een krappe beurs: ‘Mag ik die mooie jas écht meenemen?! Zomaar?’

Esmae Mahdi (l) en Habon Ismaïl, initiatiefnemers van het Kinderkleding Lab. Beeld Hannah Bults

Er is zo veel kinderkleding gedoneerd, dat het Kinderkleding Lab wel tot de zomer vooruit kan. En wat denk je? Op twee vuilniszakken na allemaal gave, goed bruikbare kledingstukken. Initiatiefnemer Esmae Mahdi van het nieuwe Kinderkleding Lab is blij met de aanwas.

Ze staat tussen de rekken met kleding. Er hangen veel winterjassen – de één van teddystof, de andere met een print van een sterrenstelsel en nog een met zulke fluorescerende stroken dat elke ouder zijn kroost er met een gerust hart mee de straat op laat gaan. Van rompertjes tot puberkleding, van keurige, vrijwel nieuwe, ietwat kakkineuze instappers tot de sneakers met graffitiprint.

Natuurlijk vindt ook Mahdi het krankzinnig dat ouders zo weinig inkomen hebben dat een kinderkledingbank nodig is, maar toch moest het Lab er komen. En dat nog even los van het argument dat tweedehandskleding een duurzame keuze is.

Gymschoenen

Mahdi is programmaleider Jeugd bij het Sipi, een organisatie die specialistische jeugdhulp biedt. De medewerkers komen bij de mensen thuis en zien dat er veel meer nodig is dan hun specialistische hulp alleen. “Daar kunnen wij onze ogen niet voor sluiten. Zo was er een jongetje dat gymschoenen nodig had voor school, maar omdat zijn ouders die niet konden betalen, trok hij de veel te grote schoenen van zijn broer aan.”

Dat doet iets met de kinderen, weten ze bij Sipi natuurlijk maar al te goed vanuit hun expertise. “Misschien wordt er wel gelachen of gegiecheld over die te grote schoenen. Een kind kan zich daardoor schamen of onzeker voelen. Het doet echt iets met het zelfvertrouwen van de kinderen, maar ook met de emotieregulatie. Een kind kan ontzettend boos of gefrustreerd worden omdat het niet krijgt wat het nodig heeft. Kinderen voelen die onmacht.”

Rafelrandallure

Dus zocht Sipi contact met het Louwes Lab, dat sinds 2021 in een vleugel van het voormalige Slotervaartziekenhuis zit. Onder meer het ROC, het Buurtteam Nieuw-West en de ontmoetingsplek Casa Sofia zijn er gevestigd. Niet veel later is er dus een samenwerking en een kledingbank.

Een beetje rafelrandallure heeft de Louwesweg 6 in Nieuw-West wel. Het nieuwe Kinderkleding Lab ligt pal naast de fietsenstalling van het oude MC Slotervaart, dat in 2018 failliet werd verklaard. Een stukje verderop staan bouwhekken, waarachter het bijna vijftig jaar oude gebouw grondig wordt gerenoveerd. Woensdag is de officiële opening met stadsdeelvoorzitter Emre Ünver.

Via scholen, de Ouder- en Kindteams en de Buurtteams weten de ouders het Lab, dat draait op vrijwilligers en studenten van het ROC, al goed te vinden, zegt Mahdi, die geregeld met een brok in de keel meeluistert met de verhalen. Het is ontzettend belangrijk om juist die jonge generatie zo min mogelijk stress mee te geven als het gaat om dit soort alledaagse dingen, zegt ze.

“Het is goed voor het zelfvertrouwen als je een leuke jas aan hebt en iemand geeft je een complimentje.” Dat het belangrijk is, hoort Mahdi ook terug in de reacties van de kinderen. “Laatst was hier een moeder met een elfjarige zoon. Hij vond een mooie merkjas in de rekken en was dolgelukkig. Hij zei: “Mag ik dit écht meenemen!? Zomaar?” Die jongen was zo verbaasd en gelukkig, dat ik dacht: ‘Oh my god, ik moet echt mijn tranen inhouden.’