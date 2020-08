In Nieuw-West beduidend meer besmettingen: hoe komt dat?

Op Plein '40-'45 in Nieuw-West is het verplicht om een mondkapje te dragen. Beeld Joris Van Gennip

Het aantal besmettingen in stadsdeel Nieuw-West ligt beduidend hoger dan in andere stadsdelen. Uit de briefing in het gemeentehuis bleek donderdagochtend dat in Nieuw-West vorige week in absolute (166) en in relatieve zin (10,4 besmettingen per 10.000 inwoners) de meeste infecties werden geconstateerd. Ook is het aantal ziekenhuisopnamen er relatief hoog. Dat is geen toeval, zeggen deskundigen: er zijn verschillende verklaringen voor.

Uit meerdere onderzoeken komt naar voren dat het aantal coronabesmettingen in sociaal-economische achterstandswijken sneller oploopt dan in andere wijken. Hier wonen vaak veel mensen met een migratie-achtergrond. En zij zijn over het algemeen moeilijker te bereiken, omdat ze de communicatie van de overheid minder volgen.

“Op straat merkten we dat mensen vaak niet op de hoogte waren van nieuwe coronamaatregelen en ontwikkelingen,” zegt Mourad Ezzoubaa, teamcoördinator Nieuw-West bij PerMens, voorheen Streetcornerwork. “Dat krijg je in wijken waar veel laaggeletterdheid is.”

Slechte gezondheid

Daarnaast is de gezondheid van veel inwoners in Nieuw-West, met name van ouderen met een migratieachtergrond, relatief slecht. Uit onderzoek van de GGD komt naar voren dat aandoeningen als overgewicht en suikerziekte in die groep meer voorkomen. Over het coronavirus is bekend dat overgewicht gevaarlijk kan zijn voor patiënten.

“Er zijn grote gezondheidsverschillen in Amsterdam,” beaamt zorgwethouder Simone Kukenheim. “De levensverwachting kan tot wel zeven jaar verschillen als je twee wijken met elkaar vergelijkt.”

Bovendien werken mensen in achterstandswijken vaak in sectoren waarvoor je niet thuis kan blijven. En dus lopen ze meer kans op besmetting met het virus. Daar komt nog eens bij dat minder mensen in Nieuw-West zich laten testen, omdat niet iedereen de weg naar de zorg weet te vinden. Daardoor blijven meer besmettingen onder de radar en kan het virus gemakkelijker om zich heen grijpen. Zeker omdat er vaak relatief veel mensen op een klein oppervlak wonen.

Versterking

“Het coronavirus versterkt al bestaande problemen,” zegt Simone Goosen, epidemioloog bij de Johannes Wierstichting. Met de campagne ‘Taal mag toch geen obstakel zijn?’ zet de mensenrechtenorganisatie zich in om mensen die geen of weinig Nederlands spreken te helpen als ze bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de huisarts. “Het is heel belangrijk dat iedereen de weg naar de huisarts of de GGD weet te vinden. Dat is het altijd, maar tijdens een pandemie als deze nog meer.”

Dat beaamt wethouder Kukenheim. “We hebben de informatie over het coronavirus in meerdere talen en met pictogrammen verspreid. Ook werken we samen met buurtnetwerken, jongerenwerkers, influencers en geestelijk leiders van de lokale kerken en moskeeën.”

Ezzoubaa is een van de jongerenwerkers in Nieuw-West waar de gemeente mee samenwerkt. “Wij zoeken direct contact met jongeren en vertalen de boodschap van de overheid naar duidelijke taal. Dat is belangrijk op straat.” Hij ziet dat informatie bij jongeren het beste overkomt als je oogcontact kunt maken. “Dat is ook goed voor het vertrouwen.”

Volgens Ezzoubaa heeft de gemeente zijn best gedaan, maar blijft het lastig. “Jongeren kun je nog aanspreken op straat en waarschuwen dat ze mogelijk hun ouders of grootouders besmetten als ze zich niet aan de regels houden. Maar sommige, oudere inwoners van Nieuw-West bereik je niet zomaar."

Extra inspanningen

De problemen in Nieuw-West zijn complex en spelen al langer. Er wordt gesproken over extra maatregelen nu het aantal besmettingen in het stadsdeel oploopt. “We zijn nu bezig met het opzetten van surveillanceteams, gevormd door jongeren uit de wijk. Die kunnen ook helpen bij het verspreiden van de juiste informatie,” zegt Ezzoubaa. Het lijkt hem ook een goed plan om meer langs deuren te gaan en mensen rechtstreeks aan te spreken.

Een andere mogelijkheid ziet hij in een extra testlocatie op een prominente plek, zoals op Plein ’40-’45. “In het verleden stonden er wel eens bussen in de wijk waar vrouwen informatie konden krijgen over borstkanker. Daar kwamen ook veel mensen op af.”

Ook de gemeente bekijkt de mogelijkheid om meer testlocaties te openen in het stadsdeel. “Maar dat is wel lastig want er moet genoeg ruimte zijn zodat mensen afstand kunnen houden. Bovendien kunnen mensen sowieso niet zomaar binnenlopen en moeten we werken met afspraken,” zegt Kukenheim.

Meer handhaving

Het inzetten van meer handhaving in Nieuw-West wordt niet toegejuicht door Kukenheim en Ezzoubaa. “Dat doen we bij illegale feesten, of horecagelegenheden die zich niet aan de regels houden,” zegt Kukenheim. Ze vindt dat er genoeg handhaving op straat loopt.

“Communicatie is veel belangrijker bij het tegengaan van het groeiende aantal besmettingen. We moeten de drempel om contact op te nemen zo laag mogelijk maken. We gaan preventieteams opzetten en willen nog meer de buurt ingaan.” Toch blijft het lastig volgens Kukenheim. “We kunnen niet achter de voordeur komen van mensen, ze moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen.”

“Meer handhaven en meer boetes uitdelen werkt denk ik averechts,” zegt ook Ezzoubaa. “Je moet gewoon het gesprek aangaan met die jongens.” Nu het aantal besmettingen weer stijgt, bespeurt hij verandering. “We spreken jongeren waarvan veel familieleden klachten hebben. Dan merk je wel dat er een omslag komt in hun denken.”