In memoriam: van deze Amsterdammers namen we in de eerste helft van 2023 afscheid

Veel bekende en minder bekende Amsterdammers zijn ons al ontvallen in de eerste helft van 2023. Het Parool eerde hen in de rubriek Ten slotte. Een overzicht, met onder anderen Jordanees Jan Roijé, schrijfster Esmee Schenck de Jong, mediathecaris José Stephen en zangeres Heddy Lester.

Rob Sandelowsky (1946)

Oud-beursdirecteur en stadsdeelpoliticus Rob Sandelowsky was een flamboyant gewoontedier, die vanaf vaste plekken in de stad mensen met raad en daad bijstond. Op woensdag 2 mei overleed hij.

Mike Nuijens (1987)

Ras-Amsterdammer Mike Nuijens hield van dollen en hard werken in de keuken van Café-Restaurant Amsterdam, het allerliefst tegelijkertijd. Hij werd slechts 35 jaar.

Esmee Schenck de Jong (1992)

Ze muntte het woord ‘kutjessommelier’ en schreef zonder gêne over haar seks- en liefdesleven. Maar ze was ook journalist, kinderboekenverkoper en de spil in een grote vriendengroep. Esmee Schenck de Jong stierf in maart op 31-jarige leeftijd.

Esmee Schenck de Jong. Beeld Jerome de Lint

Piet Bos (1936)

Geboren, getogen en gestorven in de Lindenstraat. Piet Bos, tot in de verre omtrek van Amsterdam bekend als Opera Pietje, kon zich geen leven voorstellen buiten de Jordaan. Dat is de buurt waar hij thuishoorde, waar hij zich welkom en gezien voelde. En waar hij tot op het laatst woonde. Precies volgens plan, zoals hij vier jaar geleden zei in een televisieprogramma: ‘Ik ga hier nooit meer weg, ja, tussen zes plankjes.’

Heddy Lester (1950)

Zangeres en actrice Heddy Lester zong met De Mallemolen een van de mooiste Nederlandse Songfestivalliedjes ooit. Eind januari stierf ze thuis in Amsterdam op 72-jarige leeftijd.

Heddy Lester. Beeld ANP

Axe Leito (1980)

De lhbtq+-gemeenschap was in rouw gedompeld na de plotselinge dood van Axe Leito, voormalig Mister Leather Netherlands en een van de ambassadeurs van Pride Amsterdam. ‘Hij was altijd onvermoeibaar bezig voor anderen.’

Axe Leito. Beeld Jan van Breda

Wendela Scheltema (1966)

Filmmaker Wendela Scheltema bracht graag mensen uit de Amsterdamse kunst- en filmwereld samen en verwachtte daar nooit iets voor terug. ‘Ze wilde graag het podium aan anderen geven.’

Wendela Scheltema. Beeld Guido van Gennep

Huub Oosterhuis (1933)

Theoloog en schrijver Huub Oosterhuis was een van de progressieve leiders van de vernieuwingsbeweging van de katholieke kerk. Toen Rome hem beteugelde, ging hij zonder het instituut verder met het verspreiden van zijn interpretatie van het Evangelie. Hij richtte onder meer debatcentra De Balie, de Rode Hoed en De Nieuwe Liefde op.

Lidya ‘Titi’ Helaha (1976)

Ze kwam als kraamverzorgster over de vloer bij honderden Amsterdammers en hun baby’tjes: Lidya Helaha, door vrienden en familie ‘Titi’ genoemd. Ze overleed nadat ze werd aangereden op de Weesperstraat, en werd 46 jaar.

José Antonio Guerra Padilla (1946)

Als hij langsliep, moest je wel omkijken. Als neobarokke aartsengel schreed José Antonio Guerra Padilla door de straten van Amsterdam, soms met twaalf wc-rollen rond zijn nek. Hij vond het leven prachtig, maar communiceerde ook regelmatig met de doden.

José Antonio Guerra Padilla. Beeld Joy Sinclair Tengker

Anneke Groot-Bosse (1927)

Tot op hoge leeftijd maakte ze nog salto’s van de hoge duikplank en zelfs een parachutesprong: de Amsterdamse ‘Superoma’ Anneke Groot-Bosse was een nieuwsgierige laatbloeier, waaghals en inspirator. ‘Ze bouwde zelfs haar eigen sterrenkijker.’

Frank van Vuuren (1970)

Frank van Vuuren tekende in zijn boek Over Amsterdam meeslepende verhalen op over de duistere geschiedenis van de stad. Toen er maar geen behandeling werd gevonden voor de zenuwpijn die hem twee jaar geleden trof, besloot hij een einde aan zijn leven te maken.

Jan Roijé (1936)

Jordanees Jan Roijé was een Blauw-Witman tot in zijn vezels. Eerst als prof, later als amateur, veteraan, bestuurslid en erelid. En altijd zijn mondharmonica dicht bij de hand.

Werner Herbers (1940)

Een jongensachtige man, oud-hockeyinternational, maar vooral: een begenadigd musicus. Hoboïst en dirigent Werner Herbers overleed op 82-jarige leeftijd in Amsterdam. Het Concertgebouworkest verliest een boegbeeld uit de periode Haitink–Chailly, en het Nederlandse muziekleven een gezichtsbepalende figuur.

Werner Herbers.

Jan Westerman (1954)

Jan Westerman, eigenaar van café De Sluyswacht, ging door met het leven tot het echt ophield. Altijd onder de mensen, lekker praten met vrienden.

Luc Sala (1949)

Schrijver en activist Luc Sala werd miljonair met de verkoop van computers en had een eigen tv-kanaal in Amsterdam. De onconventionele ondernemer overleed in april op 73-jarige leeftijd.

Henny van den Abbeelen (1958)

Meer dan 45 jaar woonde hij in de Haarlemmerstraat. Hij was eigenaar van een befaamd verhuurbedrijf in percussie-instrumenten. In februari stapte Henny van den Abbeelen uit het leven, 64 jaar oud.

José Stephen (1965)

Mediathecaris José Stephen was een vaderfiguur voor leerlingen van het Spinoza Lyceum die het moeilijk hadden. De stille kracht van de Amsterdamse school overleed onverwacht thuis, toen niemand het zag.

Petra Jorissen (1950)

Schrijfster en publicist Petra Jorissen werd geboren met een dwarslaesie, maar als gehandicapt heeft ze zichzelf nooit beschouwd. ‘Van jongs af aan wilde ze bewijzen: ik word honderd jaar!’

Petra Jorissen. Beeld Liesbeth Sluiter

Hans van Schaik (1960)

Hij was mede-eigenaar van het befaamde feestcafé Hotspot Bar en zat in de organisatie van Amsterdam Leather Pride. Tot Hans van Schaik werd getroffen door progressieve spinale musculaire atrofie (PSMA), en razendsnel achteruitging door deze agressieve vorm van ALS.

Martine Pijpe (1957)

Vrijheid en verantwoordelijkheid waren de twee belangrijkste waarden voor Martine Pijpe. Met die filosofie richtte ze de Vinse School op. ‘De school moest als een thuis voelen.’

Martine Pijpe.

Ger Thijs (1948)

Ger Thijs was acteur, schrijver, regisseur en een van de belangrijkste toneelschrijvers van Nederland. Een gepassioneerd lezer, die zijn eigen stukken, maar ook grote Nederlandse literatuur, naar het toneel bracht.

Ferry Torrez (1968)

In het circus wilde hij nog weleens zijn hoofd tussen de kaken van een krokodil steken: de ‘reptielenman’ Ferry Torrez. Hij was ook een bekende verschijning in de Amsterdamse leerscene.

Ferry Torrez. Beeld Marc Driessen

Henk Jordan (1958)

Henk Jordan, de man achter het YouTubekanaal Ms Bronwater, filmde beroemde acteurs, sporters en popsterren in Amsterdam. Bij nacht en ontij stond hij ze op te wachten, gewapend met z’n kleine camera. In maart overleed de vrolijke paparazzo.

Henk Jordan. Beeld prive archief

Lex Peters (1949)

Lex Peters, hoogleraar gynaecologie en tropenarts, is eind mei op 74-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer leed aan dementie, maar behield tot het einde de regie over zijn leven.

Rein Jansma (1959)

Onder meer de imposante verbouwing van de oude Diamantbeurs op het Weesperplein, Capital C, staat op naam van architect Rein Jansma. Met zijn bureau Zwarts & Jansma droeg hij bij aan de Amsterdamse bouwcultuur.

Jorn Kruijsen (1972)

Nederland kent hem van reclames als de Walk-in Fridge of supermarktmanager Harry Piekema. Zijn vele, vele vrienden kennen Jorn Kruijsen als een joviale, vriendelijke grote beer, waar heel veel geluid uit kwam, en ook liefde voor het leven.

Boris Wijchgel (1969)

Boris Wijchgel, alias Dr. Air, was een van de bekendste graffitischrijvers van Amsterdam. Vanaf de jaren tachtig zette hij op ontelbare plekken zijn tag. De graffitipionier met een unieke flow overleed begin maart.

Henny Cruijff (1944)

Henny Cruijff was oud-speler van Ajax, Blauw-Wit en AFC, eigenaar van verschillende sportzaken in Amsterdam en natuurlijk de oudere broer van Johan. De twee raakten gaandeweg gebrouilleerd. ‘Hopelijk hebben ze elkaar boven weer gevonden.’

Henri Pronker (1956)

Wie in Amsterdam kende de stringskater niet? Henri Pronker was een zwierend mysterie en wilde een symbool zijn voor de vrijheid van Amsterdam.

Mike Ho-Sam-Sooi (1954)

Hij was de eerste zwarte dokter op de Nederlandse televisie, en de eerste zwarte rechercheur. In het theater was Mike Ho-Sam-Sooi, die begin juni overleed, een alleskunner die speelde, zong, schreef en regisseerde.

Piet Saan (1927)

Piet Saan hield van takelen: van de Gouden Koets tot een peloton ME’ers. Zaterdag overleed op 95-jarige leeftijd de oud-directeur van familiebedrijf Saan in Diemen. ‘Nog maar één wijntje per dag? Prima, dan werd het glas gewoon groter.’

Piet Saan. Beeld Daphne Lucker

Rob Boonzajer Flaes (1947)

Antropoloog, muzikant, theatermaker, fervent zeiler: wat was Rob Boonzajer Flaes eigenlijk niet? Hij leefde groots en meeslepend en had toch altijd ruimte voor anderen. Op 15 juni overleed hij op 76-jarige leeftijd.

Harry de Winter (1949)

Radiomaker, televisieproducent, kunstenaar: Harry de Winter was het allemaal. Amper aan zijn ‘derde leven’ begonnen overleed hij 7 maart op 73-jarige leeftijd.

Harry de Winter. Beeld Daphne Lucker

Gerrit Hoekstra (1948)

Van topambtenaar Gerrit Hoekstra wist je: als die zich liet zien bij een gemeenteraadsvergadering, was er serieuze stront aan de knikker. Het stadhuis heeft hij nooit los kunnen laten.

Thomas Lepeltak (1940)

Thomas Lepeltak was 32 jaar de man achter het Stan Huygensjournaal, de societyrubriek van De Telegraaf. Hij bracht zijn werkende leven door tussen the rich and famous, zonder zelf deel uit te maken van jetsetwereldje. ‘Ik schrijf wel over het circus, maar ik treed er zelf niet in op.’

Madelon Bino (1960)

Madelon Bino, sociaal-pastoraal werker in de Joodse gemeenschap, ging liever de dialoog aan in plaats van de confrontatie. Kennismaking was in haar ogen belangrijk, want onbekend maakt onbemind. Ze overleed op 19 juni op 62-jarige leeftijd.

Boudewijn van Hulzen (1949)

Acteur Boudewijn van Hulzen was een bon vivant, verslaafd aan sociaal plezier en gezelschap. Na zijn pensioen bij het UWV werd hij vrij snel ziek, al bleef hij tot op het laatst afspreken met vrienden.