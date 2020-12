In memoriam: van deze Amsterdammers namen we afscheid in 2020

Saïd Zankoua (1990)



Een leven lang verstoten, vernederd, verguisd en in elkaar geslagen om zijn seksuele geaardheid. Saïd Zankoua, 30 jaar jong pas, overleed aan de gevolgen van epilepsie, waar hij sinds een ernstige mishandeling in 2011 aan leed.

Saïd Zankoua in 2017. Beeld Jan van Breda

Bas van Wijk (1996)

Een lieve jongen in het lijf van een bodybuilder. Bas van Wijk (24) deed geen vlieg kwaad, maar als het moest, stond hij pal voor zijn groep. Precies dat werd hem op een steiger in de Oeverlanden fataal.

Bas van Wijk. Beeld Privéarchief

Aart Staartjes (1938)

De geboren Amsterdammer en acteur Aart Staartjes was van vele markten thuis, maar zal vooral de herinnering ingaan als de mopperende Meneer Aart uit Sesamstraat.

Aart Staartjes Beeld ANP Kippa

Jos Hogenbirk (1972)

Vrijheid, het leven en de dood: Jos Hogenbirk wist grote onderwerpen behapbaar te maken voor de leerlingen van het 4e Gymnasium in West. De geliefde filosofiedocent overleed op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Jos Hogenbirk. Beeld Privéarchief

Tessie Pessers (1989)

Tessie Pessers (31) overleed toen een vrachtwagenchauffeur haar op de fiets te laat zag. Ze was een getalenteerd designer met een enorme wilskracht, vertellen haar nabestaanden.

Tessie Pessers. Beeld Sophie Laubert

Liesbeth List (1941)

Zangeres Liesbeth List verrijkte ons land met een schat aan onvergetelijke liedjes. Solo of samen met zielsverwant Ramses Shaffy.

Liesbeth List. Beeld ANP Kippa

Marc de Hond (1977)

Het bestaan van theatermaker, ondernemer en rolstoelbasketballer Marc de Hond werd gedomineerd door ziekte. Het maakte van hem geen nukkig mens, maar een optimistische levenskunstenaar.

Marc de Hond. Beeld MARIE WANDERS

Wim Suurbier (1945)

Met Wim Suurbier is weer een Ajaxicoon uit het legendarische elftal van de jaren zeventig heengegaan. Een van de beste voetballers van zijn tijd, financieel minder succesvol.

Wim Suurbier tijdens de WK-finale van 1974. Beeld GPD

Frits Flinkevleugel (1939)

In de jaren zestig en zeventig maakte Frits Flinkevleugel als gehaaide verdediger furore bij voetbalbolwerken DWS en FC Amsterdam. Als sigarenboer versloeg hij Chelsea en Inter.

April 1966: Frits Flinkevleugel (tweede van rechts) van DWS in opmars bij de wedstrijd in Eindhoven tegen PSV (1-3). Beeld ANP

Tonny Bruins Slot (1947)

Aan een leven zonder voetbal moest Tonny Bruins Slot nog niet denken, vertelde hij in 2017 op zijn zeventigste verjaardag. Ondanks gezondheidsproblemen bleef de ‘meesterscout’ dan ook analyses van tegenstanders van Ajax maken.

Tonny Bruins Slot. Beeld HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Jack Cohen (1934)

Onder leiding van Jack Cohen veranderde de Zeedijk van een criminele schandvlek in een pareltje van de stad.

Jack Cohen. Beeld Mark Kohn

Henk Ras (1940)

Toen Henk Ras in 1968 naar Noord verhuisde werd hij voor gek verklaard. Maar de psychiater bleef en ontpopte zich tot de stuwende kracht achter het historische Museum Amsterdam Noord.

Henk Ras in 2011. Beeld Bart Koetsier

Lodewijk Brunt (1942)

Socioloog en antropoloog Lodewijk Brunt overleed op 78-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en medewerker van Het Parool.

Lodewijk Brunt in 2009. Beeld HOLLANDSE HOOGTE / HERMAN WOUTERS

Jeroen Hangx (1989)

Voor Jeroen Hangx waren twee dingen in het leven echt belangrijk: lief zijn voor iedereen en genieten. De wetenschap dat hij niet oud zou worden, weerhield hem daar nooit van. Hij werd 31 jaar.

Jeroen Hangx. Beeld BASTIAAN VAN SCHIP

Monnie Valvekens (1934)

‘Legendarisch’, zo werd de avondwinkel Holland-België van Monnie Valvekens genoemd. Maar het was de uitbater zelf die de zaak in de Plantage- en de Weesperbuurt maakte tot een fenomeen, waar Ramses Shaffy graag een wijntje dronk voor de deur. Valvekens overleed op 86-jarige leeftijd.

Monnie Valvekens samen met zijn vrouw Stientje Valvekens-de Jong in avondwinkel Holland-België. Beeld .

Jan Karel Kleijn (1963)

Jan Karel Kleijn draaide house in de Roxy en pionierde op het internet. De Amsterdammer kwam om het leven bij een motorongeluk op de Filipijnen.

Jan Karel Kleijn. Beeld JAN WILLEM KALDENBACH

Voetbalcommentator Frank Kramer (1947)

Frank Kramer, die op 73-jarige leeftijd is overleden, was een man van veel talenten. Hij voetbalde op niveau, presenteerde op televisie, becommentarieerde voetbalwedstrijden én gaf beleggingstips.

Frank Kramer. Beeld HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Ton Vergouw (1943)

Dieren vertederen, zei reclameman Ton Vergouw in 1997 tegen het Algemeen Dagblad. Daarom worden zij in de reclame gebruikt, én om hun symbolische waarde. ‘Je hebt niet voor niets Olifantjenever, Pantersigaren en Zwarte Kipadvocaat.’

Ton Vergouw. Beeld Privéfoto

Cor Sijne (1953)

Cor Sijne was altijd in de sportschool te vinden. Daar overleed hij op 67-jarige leeftijd aan een hartaanval. ‘Hij stoomde je klaar voor de harde maatschappij.’

Cor Sijne. Beeld Ed van der Veer

Erwin Brugmans (1950)

Erwin Brugmans trok zich het leed van de wereld aan. Hij was een ‘vredesduif’ die een samenleving van verbroedering en gelijkheid voor zich zag. De Joodse Amsterdammer zette zich in voor het Joods-Marokkaans Netwerk, economische hulp aan boeren in Afrika en de opvang van Syrische vluchtelingen.

Erwin Brugmans. Beeld AYMAN NADAF

Desiré ‘Pa Bollie’ Holwijn (1930)

Hij opereerde bij voorkeur op de achtergrond, maar zijn invloed was groot op de gemeenschap. Desiré Holwijn, beter bekend als Pa Bollie, was een van de grote Afro-Surinaamse kwartiermakers in de Bijlmer.

Desiré Holwijn, beter bekend als Pa Bollie. Beeld .

Betty Goudsmit-Oudkerk (1924)

De Joods-Amsterdamse Betty Goudsmit-Oudkerk redde als achttienjarige samen met anderen in de oorlog honderden Joodse kinderen van deportatie. Ze overleed op 96-jarige leeftijd, als een van de laatste getuigen van het verzet rond de Hollandsche Schouwburg.

Betty Goudsmit-Oudkerk. Beeld MARC DRIESSEN

Johan Degenkamp (1943)

Het leiden van uitvaarten was niet zijn vak, maar zijn roeping. Johan Degenkamp, beheerder van begraafplaats Sint Barbara, wist uit het hoofd waar iemand zijn laatste rustplaats had gekregen. Bijna vijftig jaar verzorgde hij ‘zijn’ begraafplaats.

Johan Degenkamp. Beeld DINGENA MOL

Erik van Bruggen (1968)

Al op 9-jarige leeftijd voerde Erik van Bruggen zijn eerste campagne. Althans, zo noemde hij het zelf op de website van zijn met Lennart Booij en Alex Klusman opgezette campagnebureau BKB. Op Texel, waar hij opgroeide, ging hij langs de deuren voor handtekeningen tegen het doodknuppelen van babyzeehondjes.

Erik van Bruggen. Beeld ANP

Jeroen van Berkel (1969)

Jeroen van Berkel was eind jaren negentig barman in café Tomeloos aan de Overtoom. Een grote man met een grote lach en een groot hart, die een strak biertje tapte, met iedereen een praatje maakte en de verjaardagen van de vaste klanten uit zijn hoofd kende.

Jeroen van Berkel. Beeld Mats van Soolingen

Eddie van Halen (1955)

In Santa Monica is op 65-jarige leeftijd de Amerikaans-Nederlandse gitarist Eddie van Halen overleden. De in Amsterdam geboren Van Halen koppelde grote virtuositeit aan typisch Amerikaans entertainment.

Eddie Van Halen. Beeld John Atashian/Getty Images

Martin Ros (1937)

Uitgever en literatuurrecensent Martin Ros was een zeldzaam enthousiaste liefhebber en propagandist van het boek in al zijn verschijningsvormen. Hij overleed aan de gevolgen van het coronavirus.

Martin ros in 1998. Beeld Mark Kohn.

Hansje van Kasbergen (1945)

‘Met Hansje van Kasbergen, tolk Spaans.’ Ook al had Hansje van Kasbergen met haar 75 jaar al lang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, nog altijd was dit haar voicemail.

Hansje van Kasbergen. Beeld -

Anke Kuijpers (1950)

Iedereen verklaarde haar voor gek, maar Anke Kuijpers zag meer dan veertig jaar geleden een markt in oude bladmuziek en begon op haar 27ste Opus 391. Zolang het kon, zou ze doorgaan met haar muziekmagazijn.

Anke Kuijpers. Beeld CARLY WOLLAERT

Lies Saelman (1928)

Lies Saelman droeg haar bijnaam, ‘de burgemeester van Sloten’, met trots. Tot het laatst hield ze zich bezig met het welzijn van anderen. Ze overleed na een coronabesmetting.

Lies Saelman. Beeld .

Willem Ekelschot (1960)

Marktkoopman Willem Ekelschot stond niet bekend als een makkelijke man, maar was desondanks toch geliefd. Terwijl hij op het punt stond aan een nieuw avontuur te beginnen, overleed hij onverwachts op 59-jarige leeftijd.

Willem Ekelschot. Beeld Privéfoto

Marina Landwehr (1965)

Ze werd ‘de moeder van Atrium’ genoemd. Marina Landwehr, cafébazin van de UvA, hielp generaties studenten door hun scriptietijd heen.

Marina Landwehr. Beeld .

Jeroen van der Veer (1964)

Volkshuisvester Jeroen van der Veer (1964) had zijn hart verpand aan Amsterdam. De stadsgeograaf overleed aan de gevolgen van darmkanker.