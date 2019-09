In lucht geschoten in straat geliquideerde ‘Genna’ Feller

Luchtschoten in Kloekhorststraat. Beeld Paul Vugts

Het lijkt erop dat er in de lucht is geschoten, bij wijze van waarschuwing. Niemand lijkt gewond geraakt. Het is nog onduidelijk of er een verband bestaat tussen de schietpartij, even voor 13.15 uur, en de moord op de Antillen.

In Zuidoost heerst grote spanning vanwege het gerucht dat de groep waarvan de doodgeschoten Feller deel uitmaakte, een partij van honderden kilo’s cocaïne had gestolen van een Surinaamse crimineel. Zo’n hoeveelheid is miljoenen euro’s waard. Vrienden van Feller vrezen meer geweld.

De politie doet onderzoek op de Kloekhorststraat nadat er vermoedelijk in de lucht is geschoten. Geen gewonden aangetroffen. Verdere informatie volgt. Politie Amsterdam eo

Kloekhorststraat Beeld Paul Vugts