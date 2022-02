In korte tijd zes Thaise restaurants vernield in Amsterdam, vermoedelijk één dader

Terwijl ze het door de corona-maatregelen al zwaar genoeg hadden, werden verschillende eigenaren van Thaise restaurants eind vorig jaar voor duizenden euro’s extra gedupeerd: een nog onbekende man gooide uit het niets bakstenen door hun ruiten. Wie is deze verdachte op beeld? pic.twitter.com/pbBCcRhy7P — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 18 februari 2022

De politie heeft voor het eerst camerabeelden van de incidenten gedeeld om de dader op te sporen. In alle gevallen is dezelfde man te zien.

Het eerste doelwit was een Thais restaurant aan de Ceintuurbaan. Op zaterdagochtend 27 november, op klaarlichte dag, fietste de man voorbij. Hij stopte even, haalde een steen uit zijn tas, gooide deze richting het restaurant en fietste daarna rustig weg. Diezelfde ochtend herhaalde hij de actie bij een Thais restaurant op de Zeedijk en twee dagen later was het raak in de Staalstraat.

Het is nog onduidelijk wat het motief van de dader is. De politie onderzoekt of de acties verband houden met drie andere incidenten, waarbij óók Thaise restaurants werden vernield. Hier wil de politie verder niet over uitweiden, omdat dat het onderzoek kan bemoeilijken, meldt een woordvoerder.