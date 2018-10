In kofferbak gevonden maffioso beschuldigd van bloedbad

Omdat Nederland de zaak uit handen heeft gegeven, moeten we het Italiaanse onderzoek afwachten

Tucci werd twee maanden na de viervoudige moord in San Marco in Lamis doodgeschoten in Amsterdam. Als zijn dood inderdaad te maken heeft met de maffiavete in Foggia, doet de zaak denken aan een schietpartij in de Duitse stad Duisburg in 2007.



Daar vochten leden van twee clans uit San Luca ook een jarenlange vendetta uit. Voor een Italiaans restaurant in het stadscentrum werden zes mannen doodgeschoten. De zesvoudige moord deed Duitsland voor het eerst beseffen dat de maffia ook buiten Italië actief is.



Is nu ook een maffiavete overgewaaid naar Amsterdam? Omdat Nederland de zaak uit handen heeft gegeven, moeten we het Italiaanse onderzoek afwachten. Een bron rond het onderzoek is al overtuigd: "Er is een directe link."



Advocaat Van Kleef gelooft dat Magno's moordverhaal in een opwelling gewoon klopt. "Magno heeft nog gezegd: 'Als ik hem koelbloedig had willen vermoorden, dan had ik dat niet in die woning gedaan.'



Tijdens een reconstructie op die plek, waar de politie nadeed hoe hij de koffer in de auto heeft kunnen krijgen, huilde hij tranen met tuiten. You can't judge a book by its cover, maar hij leek mij geen maffiakiller."