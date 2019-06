In jaar tijd ruim 1 miljoen Eberhard-koekjes verkocht

Het Eberhardje staat voor verbinding tussen Amsterdammers en hun liefde voor de stad. Beeld anp

“Dit is toch wel een mijlpaal,” zegt initiatiefnemer Résalieke Vlieger. “Een prachtig bedrag voor het eerste jaar.” Ze verwacht dat het koekje in de toekomst nog beter gaat verkopen. “We merken dat er veel vraag is naar koekblikjes die mensen cadeau kunnen doen, of als souvenir kunnen meenemen.” Ook is het Eberhardje recent opgenomen in een reisgids voor Amsterdam.

Het hartvormige roomboterkoekje, vernoemd naar oud-burgemeester Eberhard van der Laan, staat voor verbinding tussen Amsterdammers en de liefde voor de stad. In het midden van het koekje staan de drie andreaskruizen van de stad.

Het koekje wordt gebakken door bakkerij Holtkamp in de Vijzelstraat. Voor elke verkochte kilo gaat 2,50 euro van de opbrengst naar stichting ‘Eberhard voor Amsterdam’. Die financiert laagdrempelige activiteiten om mensen in de stad met elkaar te verbinden, zoals een buurtmaaltijd.

Samenwerken

De opbrengst van 25.000 euro wordt aan verschillende dingen besteed. Zo geeft de stichting bijvoorbeeld structureel koekjes aan initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en uit hun isolement halen.

De stichting wil dat het geld zo direct mogelijk terechtkomt bij projecten in de stad. Daarom is er een samenwerking met stichting ‘Mensen maken Amsterdam’ gestart. Die organisatie beheert zes stadsdeelfondsen waar buurtbewoners zelf budgetten kunnen aanvragen voor projecten in de stad. “Op die manier kunnen we effectief onze krachten bundelen en hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden,” zegt Vlieger.

Bij de koffie

Wie een Eberhardje wil proeven kan op steeds meer locaties in de stad terecht. Zo wordt het koekje geserveerd bij de koffie in de cafés van het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Concertgebouw. “We hopen dat steeds meer Amsterdamse horeca het koekje gaan serveren,” zegt Vlieger. Particulieren kunnen de Eberhardjes kopen bij bakkerij Holtkamp.