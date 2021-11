In hoger beroep strafeisen tot 8,5 jaar voor grote diamantroof Schiphol

Recherche en de marechaussee verrichten sporenonderzoek bij het waardetransport dat werd overvallen. Beeld ANP

Een van de mannen die in 2019 door de rechtbank werd vrijgesproken, hoorde vrijdag 55 maanden cel tegen zich eisen. De voormalig KLM-medewerker speelde volgens het OM samen met een toenmalige collega een cruciale rol. “Zonder hen hadden de daders nooit gewapend het platform bereikt en zouden zij niet aan plaatsen, tijden en spullen zijn gekomen,” aldus de aanklager.

Undercoveractie

Van de zes verdachten werden er twee kort na de roof in 2005 al opgepakt. Zij hadden vastgezeten met August ‘de Lange’ B., het vermoedelijke brein achter de roofoverval. Justitie moest deze drie destijds bij gebrek aan bewijs laten gaan, maar sloeg hen begin 2017 samen met vier andere verdachten opnieuw in de boeien. Dat gebeurde na een lange undercoveractie van de politie.

B. is nooit berecht. Hij overleed in 2018, voordat de rechtbank zijn zaak had behandeld. Van de overige zes verdachten werden er begin 2019 twee vrijgesproken. De vier anderen kregen celstraffen uiteenlopend van 3,5 tot zeven jaar en gingen in hoger beroep.

Onverteerbaar

De aanklager verwijt de verdachten dat zij nog altijd weigeren te praten over de zaak. “Het idee dat de diamanten ergens begraven liggen en dat deze mannen er straks, als alles achter de rug is, alsnog van genieten op een tropisch eiland, is onverteerbaar”, zei de aanklager.

De diamantroof op Schiphol van 25 februari 2005 is een van de meest lucratieve roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis: een groepje overvallers slaat toe terwijl een vrachtvliegtuig wordt ingeladen en stelen in enkele minuten ruim 75 miljoen euro aan diamanten en sieraden. De buit wordt nooit teruggevonden.

Komende week is het woord aan de verdediging. De uitspraak in het hoger beroep is op 17 december.