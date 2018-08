In het OLVG kun je een maaltijd uit de muur halen

In het ziekenhuis kunnen bezoekers, medewerkers en patiënten 24 uur per dag verse sappen, salades en kant-en-klaar maaltijden uit een gekoelde muur halen.



De producten zijn zo vers en gezond mogelijk. Zo zijn er verse sapjes, salades en avondmaaltijden. Naast de muur staat een magnetron om de gerechten op te warmen. Afrekenen gaat via pin of contactloos.



Trek

Het is het eerste ziekenhuis waar Albert Heijn de maaltijdmuur test. Het ziekenhuis zegt in een persbericht zo een extra service te leveren aan patiënten en bezoekers.



"In de nachtelijke uren zijn onze restaurants gesloten. We zien dat bezoekers dan vaak toch trek hebben in eten of drinken. Ook voor onze medewerkers kan deze service op bepaalde momenten van de dag een uitkomst zijn."



De proef loopt tot en met eind augustus op de locatie aan het Oosterpark. Als de proef succesvol is komt er een vervolg. In juli testte de supermarktketen de muur al op het hoofdkantoor in Zaandam.



