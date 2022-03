In het gave Amsterdam worden vluchtelingen wél met open armen ontvangen

Mark Rutte moest twee weken geleden nog maar ‘even kijken’ of Nederland ruimte heeft voor Oekraïners. In dit gave, gaver, gaafste landje bestaan namelijk ‘afspraken en kaders’ alvorens je volmondig kan zeggen dat je ruimte hebt voor mannen, vrouwen en kinderen die vluchten voor bruut geweld.

De witte wijn nippende elite uit Amsterdam reageerde anders. Hier werd meteen gekeken naar opvang en een week later arriveerden de eerste Oekraïners.

Mark Rutte is inmiddels ook om en begin deze week riep hij de vluchtelingenkwestie uit tot een nationale crisis. Hij is nu de wir schaffen das-premier, zoals hij wel vaker van mening kan veranderen zodra de opinie verandert. Klimaatdoelen. Dividendbelasting. Zwarte Piet.

Publieke steun kan hij met zijn partij wel gebruiken. De VVD is aan het inboeten aan populariteit, zo blijkt uit de laatste peilingen. Landelijk verliest alleen het CDA procentueel meer stemmen in vergelijking met 2018 en geen enkele partij zakte zo hard in de peilingen tussen februari en maart.

In Amsterdam komt de VVD volgens de laatste peilingen uit op circa 8 procent van de stemmen, terwijl de liberalen normaal goed zijn voor 11 procent. Een deel van de afhakers vindt dat de VVD het rechtse geluid onvoldoende laat horen en stapt daarom over naar JA21.

Een goed moment om de oorlog aan te grijpen om weer even te stijgen in populariteit. Zoals de VVD vorig jaar van de coronacrisis gebruik maakte en in 2017 de rel met de Turkse president Erdogan zetels opleverde. De VVD schreef deze week daarom: ‘Het is nu nóg belangrijker dat uitgeprocedeerde vreemdelingen terugkeren naar hun veilige land van herkomst. Elk bed dat zij bezet houden is een bed waar geen echte vluchteling uit Oekraïne kan slapen.’

Dat alle nog niet uitgeprocedeerde asielzoekers uit die veilige landen bij elkaar nog geen 3 procent van de bedden in de asielopvang bezet houden, laat de partij gemakshalve achterwege. Bovendien wordt deze groep niet opgenomen in de speciale opvang die onder meer Amsterdam heeft gerealiseerd. Al met al een campagnebericht puur voor electoraal gewin.

De Amsterdamse VVD-leider Claire Martens voert anders campagne dan de landelijke VVD. Ze doet niet aan identiteitspolitiek – geen felle uithalen en ze maakt geen campagnefilmpje van een half miljoen euro waar ze door de straten rent als Supervrouw-Martens, zoals haar evenknie in Rotterdam deed. De angst om stemmen te verliezen aan JA21 schudt Martens ook zorgeloos van zich af, zo bleek in een interview met deze krant.

Ze wil meebesturen, zoveel is duidelijk, en daarvoor heeft ze vrienden nodig. Toch zal de druk over hoe zij tegenover asielzoekers staat worden opgevoerd tijdens de laatste dagen van de verkiezingscampagne. Landelijk komt de VVD met veel weg, in Amsterdam niet.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

