In het donker langs het Amstelpark met de Meefietslijn in de oren

Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat 88 procent van de fietsers zich wel eens onveilig voelt in het donker. Om meer aandacht te vragen voor de sociale veiligheid op de fiets organiseert de vereniging bij het Amstelpark tussen 17.00 uur en 19.00 uur de Meefietslijn.

Met de ludieke actie kunnen passerende fietsers ervoor kiezen om tijdens de passage van een donker pad telefonisch vergezeld te worden door Lisa Strijbosch en Maartje de Goede, de twee bedenkers van de Meefietslijn. “Mensen vinden het een geruststellende gedachte dat iemand op deze manier met ze meefietst,” zegt Marloes Mol namens de Fietsersbond. “Vaak is zwijgen al genoeg om het gevoel van onveiligheid weg te nemen.”

“We hebben deze plek bij de Rozenoordbrug gekozen omdat mensen hebben aangegeven dat ze het daar soms spannend vinden,” zegt Mol. “Vooral de krappe bocht en het tunneltje maken deze plek onveilig.”

Omgevingsgeluiden opvangen

Uit het onderzoek met 5190 respondenten is gebleken dat buitengebieden, tunnels en bosrijk gebied vaak zorgen voor een onveilig gevoel bij fietsers. Het zijn stuk voor stuk plekken waar ‘weinig ogen op de weg’ zijn; er vindt geen sociale controle plaats.

Eerder organiseerde de Fietsersbond vergelijkbare acties in Utrecht en Doetinchem. “Iedereen stopte om ervaringen te delen,” zegt Mol. “Een meisje durfde op een bepaalde weg alleen op de racefiets langs te komen, omdat ze dan sneller weg is. Een ander reed altijd om en er was een vrouw die vaak werd opgehaald door haar man.”

Het is vanwege de veiligheid in het verkeer niet de bedoeling om twee oortjes in te doen tijdens het gesprek, zegt Mol. “Een oortje moet uit zodat omgevingsgeluiden worden opgevangen.” In 2023 zal de Fietsersbond vaker aandacht op dit thema vestigen.

