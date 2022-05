In haar ziekenhuisbed danste Natalia Guiking (1990-2022) nog steeds

De Amsterdamse Natalia Guiking (32) werd door haar vrienden de koningin van de veerkrachtigheid genoemd. Dat ze na een doktersbezoek in april nog maar een maand zou leven, had niemand verwacht.

Toen Natalia Guiking tien jaar geleden op bezoek kwam bij de huisgenoot van culinair schrijver Jasmijn Beerthuis aan de Ceintuurbaan, kwam ze niet verder dan de benedenverdieping. Ze kenden elkaar net, maar zij en Beerthuis raakten diep in gesprek, over Amsterdam, over de wereld. De schrijver was meteen onder de indruk van haar. Op een gegeven moment kwam de huisgenoot naar beneden met de vraag: “Natalia, kom je nog naar mij? Of blijf je hier bij je nieuwe vriendin?”

Tekenend voor Natalia, zegt Beerthuis nu. De Ghanees-Nederlandse Guiking heeft nooit veel familie gehad. Haar vader heeft ze nooit gekend, toen ze zestien was overleed haar moeder onverwacht. Dus besloot ze om zelf een familie samen te stellen, uit haar vrienden. Beerthuis noemde ze haar zus. En zoals echte zussen konden ze alles bij elkaar kwijt. Guiking kon direct zijn, maar daarmee hield ze haar omgeving een spiegel voor. Beerthuis: “Natalia was zó nieuwsgierig. Ze vroeg alles wat in haar opkwam.”

Op straat

Haar jongere jaren bracht ze door in Amsterdam-Noord, tot ze met haar moeder verhuisde naar het Gooi. Toen die overleed, woonde Guiking met haar stiefvader. Nadat hij een nieuwe vrouw had ontmoet, kwam ze echter op straat te staan. Op haar achttiende vertrok Guiking naar Utrecht om grafische vormgeving en daarna kunst en economie te studeren.

Na een tijdje als freelancer voor onder meer Vice en de Almeerse theatergroep Suburbia te hebben gewerkt, werd Guiking afgelopen augustus door financieel manager Nica de Bloeme van kledingmerk Patta binnengehaald als teamleider marketing.

Behalve haar marketingkennis bracht ze overzicht en structuur in het team, zegt De Bloeme. “En in dat team zitten mensen met sterke persoonlijkheden die gewend zijn om zelf te bepalen wat ze doen.”

Liefde als uitgangspunt

Guiking genoot van koken en lezen. Ze las zelfhulpboeken over trauma's, maar ook dikke pillen over feminisme, seksualiteit en de filosofie van succes. Ze had zó veel plannen dat familie en vrienden sommige ervan pas ontdekten toen ze op zoek waren naar Guikings testament.

Al langer was ze bezig met een project over mentale gezondheid voor mensen van kleur, samen met promovenda Mehri Zamanbin. Vaak was Guiking de enige zwarte vrouw: in haar yogaklas, in de vrouwencirkel, in therapie. Daardoor voelde ze zich onbegrepen.

Ze stond een holistische aanpak voor: niet alleen praten over je problemen, maar ook letten op je voeding en zorgen voor je gemeenschap. Met liefde als uitgangspunt. Zamanbin en Guiking stonden op het punt een podcast over liefde te beginnen, maar die is er niet meer gekomen.

Koningin van veerkracht

Op haar 26ste werd Guiking gediagnosticeerd met een zeer zeldzame vorm van multiple sclerose. Ze werd aan één oog voor tachtig procent blind. “Juist toen was ze aan het shinen,” zegt Beerthuis. “Ze had haar plek in Amsterdam weer gevonden en zich verbonden met mensen met vergelijkbare achtergronden uit Afrikaanse landen.” Maar de ‘koningin van veerkrachtigheid’, zoals Guiking werd genoemd, liet zich niet van haar stuk brengen.

Toch was het nog niet gedaan met de pech. Op 31 maart van dit jaar ging ze naar de dokter. Ze dacht long covid te hebben: ze was de hele tijd zo moe. Het bleek leukemie te zijn.

Zelfs in haar ziekenhuisbed maakte Guiking nog grappen, of lag ze te dansen, of stelde ze vragen aan haar vrienden – terwijl die het juist over háár wilden hebben. Haar 32ste verjaardag, op 1 mei, bracht ze door op de intensive care. Ze wilde het nog vieren met een glamorous verkleedfeestje, als een gemaskerd bal, maar dat ging niet meer. Op 3 mei overleed ze.

Het gat dat Guiking achterlaat is groot. Mehri Zamanbin: “Natalia was degene die meer van jou hield dan jij van jezelf.”