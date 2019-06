In- en uitstappers op Schiphol zijn beter voor welvaart dan overstappers

Dat blijkt uit een rapport van het Amsterdamse onderzoeksinstituut SEO in handen van Het Parool.

Het kabinet wil in de groeiplannen voor de luchthaven voorrang geven aan overstapvluchten van KLM en haar partners boven directe verbindingen en vakantievluchten. Vluchten die niet bijdragen aan het transfernetwerk -vakantiecharters en vluchten met weinig overstappers - moeten naar Lelystad Airport.

Het aan de Universiteit van Amsterdam verbonden SEO zet vraagtekens bij die strategie. Volgens de onderzoekers dragen passagiers die op Schiphol in- en uitstappen jaarlijks 4,3 miljard euro bij aan onze welvaart, ruwweg negen keer zoveel dan overstappers (482 miljoen). En een gemiddelde lijnvlucht draagt volgens het onderzoek minder bij aan het nationaal welzijn dan een vakantiecharter.

Economisch belang

De conclusies lijken haaks te staan op het economisch belang dat overheid, Schiphol en KLM aan het overstapnetwerk van Schiphol hechten. Easyjet, dat het onafhankelijke onderzoek bij SEO bestelde, pleit dan ook voor ander beleid. “We willen dat de toegevoegde waarde van bestemmingsverkeer net zo meeweegt in de groeiplannen als dat van overstapvluchten,” zegt topman William Vet van Easyjet Nederland.

De Britse budgetmaatschappij moet het juist hebben van in- en uitstappers en vervoert nauwelijks transferreizigers. “De bijdrage van het bestemmingsverkeer, dat vooral uit Nederlanders en buitenlandse bezoekers bestaat, is in vorige rapporten nooit duidelijk tot uiting gekomen. Het plaatje is nu compleet. Als je beleid gaat maken, dan moet je kijken naar wat goed is voor Nederland.”

Vet hekelt dan ook het recent ingediende kabinetsvoorstel om vliegtax alleen in te voeren voor instappers, niet voor overstappers. “Je moet de Nederlandse passagier niet onderschatten qua bijdrage aan de economie. Die moeten we niet nog meer gaan belasten. En als je dat toch doet, reken de belasting dan per vliegtuig, niet per passagier, zodat je maatschappijen stimuleert om met vollere toestellen te vliegen.”

Nationaal welzijn

De nadruk die kabinet en luchtvaartsector hechten aan transferreizigers is ingegeven door hun bijdrage aan de Nederlandse economie. Maar in het nieuwe rapport is SEO, een van de meest doorgewinterde onderzoeksinstituten voor de Nederlandse luchtvaart, uitgegaan van de bijdrage aan ons ‘nationaal welzijn’.

Dat omvat alles wat Nederlanders aangaat: goede bereikbaarheid, keuze uit bestemmingen, lage kosten, veel frequenties, maar ook de belasting voor het milieu. Aangezien overstappers op Schiphol ‘buitenlanders’ zijn, tellen ze niet direct mee voor onze ‘nationale welvaart’.

Wordt wel uitgegaan van economische bijdrage, dan is het beeld anders. SEO rapporteerde eerder dat de bijdrage van lowcostmaatschappijen als Easyjet en Ryanair aan het bruto binnenlands product op Schiphol jaarlijks één miljard euro bedraagt; voor transfermaatschappijen als KLM is dat 5,7 miljard.

Qua werkgelegenheid is het verschil nog groter: netwerkverkeer levert ruim 95.000 banen op en om Schiphol op, budgetvliegers een kleine 17.000.