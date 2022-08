In- en uitchecken met betaalpas en telefoon nu mogelijk bij Connexxion in regio Amsterdam

De prijs voor de reis is gelijk aan reizen met een OV-chipkaart zonder korting of abonnement. Beeld ANP / ANP XTRA

Volgens Connexxion biedt het nieuwe systeem vooral uitkomst voor mensen die af en toe met het ov reizen en voor buitenlandse toeristen. Het in- en uitchecken werkt met een contactloze betaalpas of creditcard van ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, Rabobank, RegioBank, SNS en ICS, net als alle buitenlandse betaalpassen en creditcards van Maestro, V PAY, Mastercard en Visa. Daarnaast kan worden ingecheckt met een mobiele telefoon.

Het gaat om de regio’s Amstelland-Meerlanden en Haarlem-IJmond en geldt ook voor bussen die op Schiphol rijden.

Juiste pas

Connexxion waarschuwt dat reizigers moeten opletten welke pas ze gebruiken. ‘Net als bij contactloos betalen in de supermarkt, moet de reiziger de juiste kaart voor de kaartlezer houden. Nu houden sommige reizigers hun portemonnee of telefoonhoesje met een betaalpas en creditcard voor de kaartlezer,’ schrijven ze op de site. Het gevolg is dat de reiskosten niet worden verrekend via de ov-chipkaart, maar van de bankrekening worden afgeschreven.

Meer plekken in Nederland

Busreizigers in de regio’s Gooi & Vechtstreek en Zaanstreek kunnen al langer in- en uitchecken met hun betaalpas of creditcard. Op korte termijn volgt Connexxionregio Noord-Holland Noord.

Op steeds meer plekken in het ov wordt het de komende periode mogelijk om contactloos in te checken met een betaalpas of telefoon. Zo start de NS eind augustus een proef waarbij het inchecken met een betaalpas voor een grote groep getest wordt. Oorspronkelijk zou iedereen deze zomer al met een betaalpas moeten kunnen inchecken, maar dat is niet gehaald.