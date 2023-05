In een uur jakkerde de rechtbank door de liquidatie van Amsterdammer Lucas ‘Puk’ Boom

In nog geen uur jakkerde de rechtbank in het grote proces tegen Randall D. (41) door het dossier over de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas ‘Puk’ Boom (43) – in 2015 met automatische wapens vermoord in het zicht van spelende kinderen.

Geen nabestaanden. Geen advocaat die kwam vertellen hoe de familie lijdt onder het verlies van hun naaste en schadevergoedingen vorderde. Maar één van de zeker vier verdachten in de verdachtenbank. Een paar journalisten om het proces te verslaan.

Zelden zal een liquidatiezaak zo tussen neus en lippen door zijn behandeld als die over de onderwereldmoord op de Amsterdamse crimineel Lucas Boom, ‘Puk’ voor intimi. Die werd op 9 juni 2015 op klaarlichte dag met oorlogsgeweld afgeslacht in een woonwijk in Zaandam, in het zicht van tientallen basisschoolleerlingen die op hun schoolplein speelden.

‘Het waren echte boeven’

Het was het derde dossier dat de Amsterdamse rechtbank behandelde in de grote zaak tegen Randall D. (41) en Emylio ‘Millie’ G., die óók terechtstaan voor de dodelijke schietpartij in het buurthuis op Wittenburg in 2018 en de liquidatie van Siegmar Flaneur in 2015 in Amsterdam-Zuidoost. G. wordt niet beschuldigd van de liquidatie van Boom, dus was afwezig.

Het aangrijpendst was de door een rechter geciteerde verklaring van een meisje dat vanaf het schoolplein had toegezien hoe Boom door zwaarbewapende mannen onder vuur werd genomen en kansloos stierf.

Boom was vanuit zijn huis in de J. Kruijverstraat naar zijn auto komen lopen, die om de hoek stond geparkeerd, in de P.A. van Meverstraat. Daar stond ook een Volkswagen Transporter, een bestelbus. Er sprongen drie mannen met automatische wapens uit. Ze hadden Boom opgewacht en vuurden zeker 38 kogels op hem af. Nadat hij was gevallen, knielde één van de mannen naast hem neer en loste genadeschoten.

Het meisje: “Ik was aan het buitenspelen. Er kwam een meneer bij een zwarte Mercedes. Ik zag drie mannen uit een busje stappen. Het waren echte boeven. Helemaal zwart gekleed, net als in een tekenfilm. Een meneer richtte met zijn pistool op de kinderen. De meneer op wie geschoten werd, probeerde te vluchten. We moesten naar binnen. Ik durfde niet naar binnen. Sommige kinderen moesten schuilen onder de tafel.”

‘Pang, pang, pang!’

Een vrouw die in een geparkeerde auto zat, in de J. Kruijverstraat: “Op een gegeven moment hoorde ik: ‘Pang, pang, pang!’ Het geluid kon ik niet plaatsen. Zwart geklede mannen kwamen in mijn richting gelopen. Ik merkte dat mijn auto werd geraakt door kogels. Ik dook voorover. Ik zag dat voor mijn auto een man levenloos op straat lag.”

Justitie heeft minstens vier verdachten in beeld voor betrokkenheid bij de liquidatie. Behalve om Randall D. gaat het om Qio C., Atif M. en Genaro L. – maar zij spelen nog geen rol in het huidige proces van Randall D. Na de liquidatie werd de vluchtbus naar Amsterdam-Noord gereden en in brand gestoken op de Achtersteven. De bus bleek gestolen in Den Haag, van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Openbaar Ministerie: de dienst die gedetineerden van en naar de penitentiaire inrichtingen naar rechtbanken en gerechtshoven brengt.

Behalve uit de bewegingen van telefoons en auto’s en als verdacht aangemerkte contacten tussen verdachten, putten de officieren van justitie vooral ook bewijs uit de verklaringen van anonieme bedreigde getuigen die in het proces tegen Randall D. en Emylio G. zijn geworven.

Geld, wapens, meiden

“Randall heeft Puk in opdracht van Noffel doodgeschoten. Hij is in Duitsland uitbetaald,” zegt de één. ‘Noffel’ is de inmiddels in andere liquidatiezaken tot levenslang veroordeelde Naoufal F. Die verbleef in die tijd inderdaad in Duitsland, waar rivalen zouden hebben geprobeerd hem te liquideren.

Een andere geheime getuige zegt van Randall D. te hebben gehoord dat hij op Lucas Boom had geschoten en dat hij na de liquidatie betaald had gekregen. Vervolgens beschikte Randall over luxegoederen. De verdachten zouden na de liquidatie op een hotelkamer met zwembad hebben ‘gechilld met geld, wapens, een heleboel meiden en drank’.

Na een klein uur was de zitting alweer voorbij. De officieren van justitie houden dinsdag hun requisitoir, met de strafeisen tot besluit. Het ligt voor de hand dat ze zowel voor Randall D. als voor Emylio G. levenslang zullen eisen.

Bekijk nieuwe updates Live Bekijk alle updates Bekijk de belangrijkste updates Aanklagers geven overzicht van ‘bewijzen’, zaak is daarmee voor vandaag klaar De zitting is hervat. De officieren van justitie geven een overzicht van wat zij als bewijzen zien dat Randall D. als één van de schutters betrokken was bij de liquidatie van Lucas ‘Puk’ Boom op 9 juni 2015 in Zaandam. Het gaat eerst nog ever de twaalf telefoons die in het huis van Randall D. in beslag zijn genomen na zijn arrestatie, en waar een specifieke telefoon is gevonden. Verder hebben de aanklagers een forse lijst van ‘bewijzen’ gemaakt waarmee ze hun strafeis later zullen onderbouwen, maar die nog niet door de rechters zijn genoemd. Advocaat Alexander Admiraal vindt het niet nodig om de aanklagers de volgens hen voor Randall R. belastende stukken letterlijk ‘voor te houden’ aan zijn cliënt. De zaak is daarmee voor vandaag afgelopen. Dinsdag zullen de officieren van justitie hun requisitoir houden, met de strafeisen tot besluit. Hiermee sluiten we het liveblog af. Rechtbank is al door dossier heen. Pauze tot 10.45 uur De rechtbank is al door het dossier heen. Een rechter bevraagt D. over zijn persoonlijke omstandigheden. D. wil ook daar niets over zeggen. Hij zit bijna twee jaar vast. Eerder heeft hij tegen een rechtbank gezegd: “Ik woon op Curaçao, ben niet getrouwd, heb vijf kinderen, drie van hen wonen bij mij.” Randall D. wordt al sinds 1998 aanhoudend veroordeeld voor een grote verscheidenheid aan misdrijven. Er zijn geen rapporten over zijn geestesgesteldheid opgemaakt. De rechtbank onderbreekt de zaak tot 10.45 uur. Dan mogen de officieren van justitie nog een lijst opsommen met bewijzen die zij belangrijk vinden. Semiautomatisch pistool in woning van Randall D. In de woning van Randall D. werden een semiautomatisch pistool, munitie, een wapenkoffer, een kogelwerend vest en een schietschijf aangetroffen. Hij wil daar niets over zeggen, zoals hij zich voortdurend op zijn zwijgrecht beroept. Ook getuige ‘NN1’ zegt van Randall over zijn rol te hebben gehoord Anonieme getuige ‘NN1’ zegt van Randall D. te hebben gehoord dat hij op Lucas Boom had geschoten en dat hij na de liquidatie betaald had gekregen. Vervolgens beschikte Randall over luxegoederen. ‘Verdachten chillden met geld, wapens, een heleboel meiden en drank’ De anonieme bedreigde getuigen in de zaak hebben ook belastende verklaringen afgelegd. Degene die eerder had gezegd dat ‘Randall Puk heeft doodgeschoten in opdracht van Noffel’ werd later een van die geheime getuigen: NN3. Hij zegt van Randall D. ‘in een groepje’ te hebben gehoord dat hij Boom had doodgeschoten. Hij zou hebben geschoten, zou zijn ingesprongen toen het wapen van een van de andere schutters haperde. Verdachten zouden na de liquidatie op een hotelkamer met zwembad hebben ‘gechilld’ met geld, wapens, een heleboel meiden en drank’. Daar zouden foto's van zijn. Waarom Randall over zijn rol zou hebben verteld? “Van hem was bekend dat hij veel sprak als hij onder invloed was.” De getuige noemt ‘Gio’ als een van de betrokkenen (Qio M., volgens justitie), naast Genaro L. en Atif M. Randall D. schepte volgens de getuige in Amsterdam-Zuidoost vaak op over geweld dat hij en de anderen pleegden, ‘ook op woningen schieten en granaten gooien, dat soort ongein’. “Randall heeft zelf verteld dat hij geld had van liquidaties, en liet dat zien in een café in Holendrecht.” Waar Randall D. er ‘normaal slonzig uitzag’, had hij na de liquidatie van Boom volgens de getuige ineens veel geld. Telefoons van Randall D. en medeverdachten waren voor de moord in Zaandam en op de vluchtoute De telefoons van Randall D. en medeverdachte Atif M. waren voor de moord in de buurt van de Duitse grens. De telefoons van meerdere verdachten zijn in de dagen voor de moord blijkens registraties in Zaandam en op de latere vluchtroute geweest. Genaro L. lijkt volgens de politie op 7 juni Atif M. te hebben afgezet in Zaandam, blijkens de bewegingen van de auto die hij gebruikte. Op de dag van de moord werd de telefoon van Atif M. geregistreerd vlak bij een loods in Lijnden die de groep verdachten in die periode gebruikte om gestolen auto's te stallen – zoals ook uit andere rechercheonderzoeken is gebleken. ‘Randall heeft Puk in opdracht van Noffel doodgeschoten’ Bij het Team Criminele Inlichtingen herkende een tipgever Randall D. van een foto die de politie hem voorhield. Een andere tipgever zei: “Randall heeft Puk in opdracht van Noffel doodgeschoten. Hij is in Duitsland uitbetaald.” De inmiddels in andere liquidatiezaken tot levenslang veroordeelde Naoufal ‘Noffel’ F. verbleef in die tijd inderdaad in Duitsland, waar rivalen zouden hebben geprobeerd hem te liquideren. Een derde tipgever: “In de Bijlmer gaat rond dat Genaro L. op de uitkijk heeft gestaan bij de liquidatie van Lucas Boom.” Genaro L. is een van Randall D.’s medeverdachten van de liquidatie van Lucas Boom, maar die medeverdachten staan (nog) niet terecht. Behalve Genaro L. gaat het om Qio C. en Atif M. Vluchtbus was gestolen van justitie De politie vond op de moordplek 38 hulzen: afgeschoten met een machinepistool en een kalasjnikov. De vluchtbus bleek gestolen in Den Haag. De bus was gestolen van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van het Openbaar Ministerie: de dienst die gedetineerden van en naar de penitentiaire inrichtingen naar rechtbanken en gerechtshoven brengt. Op camerabeelden is Boom te zien die huis verlaat, maar terug komt rennen Op beelden van bewakingscamera’s in de J. Kruijverstraat is te zien hoe Lucas Boom zijn huis verlaat, maar snel weer terug komt rennen als mannen met automatische wapens achter hem aan zitten. Vluchtbus in brand gestoken op Achtersteven in Amsterdam-Noord De daders vluchtten in een Volkswagen Transporter bestelbus die later in brand werd gestoken op de Achtersteven in Amsterdam-Noord. Omwonenden zagen verschillende jonge mannen of jongens bij de bus.

Michel van Bergen ‘Het waren echte boeven, net als in een tekenfilm’ Lucas Boom liep vanuit de J. Kruijverstraat, waar hij woonde, naar zijn auto die om de hoek stond in de P.A. van Meverstraat. Mannen met automatische wapens sprongen uit een busje. Boom rende terug richting zijn huis, maar was kansloos tegen de kogelregen. Eén van de mannen knielde naast hem neer en loste genadeschoten. Getuigen spraken van jonge, licht getinte schutters. Op een inmiddels bekende foto is een van de donker geklede daders met een automatisch wapen te zien. Een vrouw die in een geparkeerde auto zat: “Op een gegeven moment hoorde ik: ‘Pang pang pang!’ Het geluid kon ik niet plaatsen. Zwart geklede mannen kwamen in mijn richting gelopen. Ik merkte dat mijn auto werd geraakt door kogels. Ik zag dat voor mijn auto een man levenloos op straat lag.” Een leerling van de basisschool: “Ik was aan het buitenspelen. Er kwam een meneer bij een zwarte Mercedes. Ik zag drie mannen uit een busje stappen. Het waren echte boeven. Helemaal zwart gekleed, net als in een tekenfilm. Een meneer richtte met zijn pistool op de kinderen. De meneer op wie geschoten werd, probeerde te vluchten. We moesten naar binnen. Ik durfde niet naar binnen. Sommige kinderen moesten schuilen onder de tafel.”

Het Parool - Beeld van de liquidatie van Lucas Boom Zaak is begonnen, in een rustiger zaal Dag 3 van het proces tegen Emylio G. en Randall D. is begonnen. Het is rustiger in de rechtszaal. Alleen Randall D. is verdacht in het derde en laatste deeldossier. Dat draait om de liquidatie van Lucas Boom op 9 juni 2015 in de middag in Zaandam. Hij werd met automatische wapens doodgeschoten in de J. Kruijverstraat, in het zicht van een schoolplein vol spelende kinderen.

Onderzoek op de plek in Zaandam waar Amsterdammer Lucas Boom is geliquideerd. Beeld ANP

