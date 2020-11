In een uitgestorven straat sterft Sint-Maarten een stille dood

Met zelfgemaakte lampion is Lynn toch nog even op pad gegaan. Naar één adres: de buurman heeft beloofd snoep uit het raam te gooien. Beeld Dingena Mol

Het blijft stil op straat, ook in Osdorp. Waar deze avond normaal in het teken staat van lampionnen, liedjes en lekkernij, is er dit jaar zelfs in de meest kinderrijke buurten van Amsterdam een doodse stilte. Aan de oproep van de gemeente om niet op de traditionele wijze Sint-Maarten te vieren werd door verreweg de meeste ouders gehoor gegeven.

Uitgestorven

In De Aker is het rond 18.00 uur uitgestorven. Op dit tijdstip was het voorgaande jaren dringen bij de voordeuren, zoveel kinderen waren er die in ruil voor een liedje gulzig mochten graaien naar snoepgoed. Maar dit jaar is alles anders. Corona.

Toch zijn er in de duisternis twee lampionnetjes te ontwaren, en er klinken zachte kinderstemmetjes. “Elf november, is de dag, dat mijn lichtje branden mag...” Maar aanbellen doen het jongetje en meisje niet. “Ik ga naar mijn zus, die woont hier om de hoek, dat mag gelukkig wel,” zegt hun moeder Selma. “En we zijn net bij mijn schoonzus langs geweest, dus daar hebben ze ook al snoep buitgemaakt.”

Eén adres

Verderop in de straat gaan zussen Lynn en Iris naar buiten. Lynn (5 jaar, ‘nee, 5 en een half!’) heeft een lampion bij zich en zingt onafgebroken sint-maartenliedjes, zus Iris (10) is meer bezig met het oefenen van TikTok-dansjes. Ze hebben maar één adres om langs te gaan: de buurman heeft beloofd om vanuit het raam op één hoog snoep naar beneden te gooien.

“Ik hoor jullie niet, jullie moeten echt harder zingen!,” zegt hij pesterig, voordat hij wat lolly’s en een halve zak chocoladerepen naar beneden gooit. “Anders eet ik het zelf allemaal op.”

Naar Badhoevedorp

Lynn en Iris gaan hierna nog naar hun oom en opa en oma in Badhoevedorp, zegt hun moeder Mirjam van Dijk. “Daar gaan we wel even de deuren langs.” Tweehonderd meter verderop geldt het sint-maartenadvies van de gemeente Amsterdam niet. “Maar ik denk niet dat er daar veel kinderen op straat zijn, hoor,” zegt Van Dijk.

Die inschatting klopt, ook aan de andere kant van de Sloterbrug kun je in de woonwijken een kanon afschieten. Anne en Joep lopen er met drie jonge kinderen over straat, maar ook zij gaan naar familie verderop. “Ik heb het idee dat iedereen het op deze manier doet,” zegt Joep. De kinderen maakt het allemaal weinig uit. “Als ze maar wat te snoepen krijgen zijn ze blij.”

Geen spruitjes

De ludieke oproep van de gemeente om de kinderen in plaats van zoetigheid spruitjes te geven wordt, in tegenstelling tot het dringende advies om binnen te blijven, niet opgevolgd. Wel zoeken Amsterdamse ouders een manier om Sint-Maarten ‘anders’ te vieren. Vaak thuis of bij familie, maar soms ook in een tuin of op een woonerf, met kinderen uit de buurt.

Maar in Geuzenveld loopt Abtissan (11) met een vriendin en hun kleine zusjes gewoon langs de deuren. “We houden anderhalve meter afstand, hoor!”

Magere oogst

De oogst is mager, vergeleken bij voorgaande jaren. “Veel mensen zeggen dat ze geen snoep in huis hebben gehaald, of doen de deur niet open vanwege corona. Volgens mij zijn dat ook gewoon smoesjes.”

Maar dan, na vijf keer tevergeefs te hebben aangebeld, hebben ze geluk: ze mogen zingen. ‘Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten!’ Een schaal vol snoep is de zoete beloning.