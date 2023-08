In een poging de verkeerschaos te beteugelen, is het tunneltje van en naar de Javastraat voortaan eenrichtingsverkeer

Voortaan gaat het autoverkeer in deze tunnel onder het spoor nog maar één kant op. Beeld Dingena Mol

In de tunnel onder het spoor staan voortaan aan één kant paaltjes om het autoverkeer tegen te houden. Auto’s kunnen nu nog maar vanaf één kant de straat in: vanaf de Javastraat kan je nog de Eerste van Swindenstraat in, maar niet meer andersom.

De verkeersveiligheid van het gebied is al jaren onderwerp van discussie vanwege de chaos in het drukke winkelgebied. Bezoekers en bewoners rijden op de fiets of in de auto in twee richtingen door de Javastraat, vaak met hoge snelheden. Ook dubbelparkeren was een structureel probleem. Een denktank van bewoners stelde een aantal maatregelen voor om de verkeersveiligheid te verbeteren, waaronder het eenrichtingsverkeer.

De gemeente is van plan ook in het eerste deel van de Javastraat, tussen de Celebesstraat en de Sumatrastraat, eenrichtingsverkeer in te voeren.