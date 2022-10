In een overvol Amsterdam is het zoeken naar ruimte voor de hond

In een steeds voller en drukker wordende stad zoeken ook honden naar ruimte om te bewegen. In het versteende Amsterdam-West zoekt stadsdeelbestuurder Ester Fabriek naar slimme oplossingen voor een eerlijke verdeling van het schaarse groen.

Het is dat honden niet mogen inspreken, anders was het elke maand een drukte van belang geweest in de commissievergadering. Herders, retrievers, schnauzers, rottweilers en poedels zouden elkaar verdringen bij de microfoon voor hun 2 minuten spreektijd, en allemaal met dezelfde vraag aan het stadsbestuur: hoe zit het met onze bewegingsruimte nu het in Amsterdam steeds voller en drukker wordt? En: kan er misschien wat strakker worden gehandhaafd op loslopende katten?

Wat het eerste betreft hebben de honden een punt, zegt Ester Fabriek, namens de PvdA verantwoordelijk stadsdeelbestuurder in West. “De druk op de openbare ruimte is groot en wordt alleen maar groter. Het is een hele puzzel om alle gebruikers een plek te geven. Dat geldt ook voor de hondenbezitters en hun dieren. De vuistregel in de stad is dat er voor alle honden binnen een kilometer afstand een losloopgebied te vinden moet zijn. Hier in het versteende West met zijn vele woningen en weinige groen is dat nauwelijks te realiseren.”

Hondenbeleid

Honden zijn een gevoelig onderwerp, politiek en maatschappelijk. Het stadsbestuur onderkent de sociale functie van huisdieren, maar heeft ook te maken met fervente tegenstanders. Fabriek: “Er zijn twee kampen, net als bij fietsers en barbecues. De een is er dol op, voor de ander is het een grote ergernis. Het is aan de overheid om te reguleren. Anders dan vroeger, kijken we ook naar het dierenwelzijn. Een hond heeft ruimte nodig om lekker in zijn vel te zitten en niet agressief te worden. Grote honden moeten ook regelmatig kunnen zwemmen.”

Vandaar dat in West momenteel wordt gewerkt aan een eigen invulling van het stedelijk beleid voor honden dat sinds vorig jaar van kracht is. Dat is nog een hele kluif. Fabriek: “Soms is het mogelijk om met slimme oplossingen iets te doen. Voor het Erasmuspark bijvoorbeeld hebben we nu een plan klaarliggen met een duidelijke zonering voor de verschillende groepen gebruikers. Het losloopgebied voor de honden wordt afgehekt, zodat ze in de zomer ook geen worstjes meer van de barbecue kunnen pikken.”

Op andere plekken ligt dat moeilijker. Een van de probleemgebieden is Houthaven, dat ligt ingeklemd tussen het IJ en de Spaarndammerbuurt. Met een kleine 5000 inwoners telt de nieuwe woonwijk ongeveer 500 viervoeters, en die willen elke dag een paar keer naar buiten. Naast de Spaarndammertunnel ligt een langgerekte groene strook, het Houthavenpark, maar die is grotendeels bestemd voor spelende kinderen en lanterfantende buurtbewoners, niet voor loslopende honden.

Een van de honden van Houthaven is de tweejarige labrador Cobus, aan de wandel met zijn baas Jacobien Viets. Beiden zijn niet erg te spreken over het gebrek aan ruimte in de buurt. “In de plannen zag het er prima uit,” voert Viets het woord. “Het was zelfs een van de argumenten om hiernaartoe te verhuizen. Maar in de praktijk valt het tegen. Aan weerszijden van de tunnel is een klein losloopgebied, maar dat zijn smerige strookjes. Een andere plek is de strekdam, maar daar kom ik ook niet graag. Het is te gevaarlijk als zwemplek.”

Passen en meten

De strekdam is een mooi voorbeeld van de botsende belangen op de vierkante meter. De uitloper is vorig jaar opengesteld voor honden, met als onvoorzien gevolg dat de watervogels in de buurt er niet meer willen broeden. Dat is niet de bedoeling, dus komt er nu een boerenklaphek om de groene punt van de strekdam af te sluiten voor honden. Tijdens de broedperiode zal de punt ook verboden terrein worden voor wandelaars zonder hond. “Het is een voortdurend passen en meten,” zegt Fabriek. “En kijken hoe het in de praktijk uitpakt.”

Bij gebrek aan uitwaaimogelijkheden wordt Cobus een keer per week opgehaald door een uitlaatcentrale om naar het strand van IJmuiden te gaan. Viets: “En we gaan geregeld naar het Amsterdamse Bos en het Twiske. Maar als ik thuis aan het werk ben, moet ik het toch in de buurt zoeken. Tot voor kort waren er nog wat lege bouwterreinen waar we heen konden, maar die worden nu ook volgebouwd.” Het komt erop neer, zegt Viets eerlijk, dat Cobus ook geregeld de poten strekt waar het van het stadsbestuur niet mag.

Hagen boven hekken

Fabriek toont begrip en vertelt over de zoektocht naar meer ruimte voor honden in het gebied. Een van de ideeën is een speciale winterregeling voor het Houthavenpark. In de maanden dat er weinig kinderen spelen op de groenstrook, kan een deel worden opengesteld voor de hondenbezitters. Viets vindt dat een prima idee, maar vraagt wel om een hek om haar hond van de weg te houden. “Cobus luistert goed totdat hij een andere hond ziet.” Fabriek ziet meer in een groene oplossing. “We zijn meer van de hagen dan van de hekken.”

Het telefoonnummer van Viets wordt genoteerd. Fabriek wil het hondenbeleid volgende maand bespreken met de stadsdeelcommissie, maar er zal ook nog uitgebreid worden gepraat met de hondenbezitters en de andere groepen gebruikers van het schaarse groen. “Het is nu de goede tijd. Het is relatief rustig in de parken en op de groenstroken. We willen in het voorjaar een aantal maatregelen kunnen doorvoeren, zodat we klaar zijn voor de drukke zomer.”

Viets zegt dat ze blij is met elke verbetering. Cobus geeuwt, maar dat doet hij wel vaker.