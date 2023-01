In één nacht vlogen er in Noord twee stenen door de ruit, met ketchup: ‘Ik had wel dood kunnen zijn’

Het huis van Esmeralda Jongmans aan de Kamperfoelieweg. Beeld het parool

Esmeralda Jongmans (52) zit op het puntje van haar bank – tussen de gleuven en op de rugleuning liggen scherven. “De glaszetter komt zo,” zegt ze verontschuldigend. “Ik mocht nergens aanzitten.”

De Amsterdamse zat woensdagnacht voor de tv in haar huis aan de Kamperfoelieweg in Noord, toen er een steen door de ruit werd gegooid. “Eerst hoorde ik een harde knal en dacht ik dat ik droomde,” zegt Jongmans. “Maar toen zat ik onder de scherven en iets dat leek op bloed.”

Verwondingen bleven gelukkig uit, ‘het bloed’ bleek ketchup te zijn waarmee de steen was besmeurd. Jongmans: “Ik ben me kapot geschrokken. Ik zat maar 30 centimeter van het raam en had wel dood kunnen zijn.”

Een half uur na het incident vloog er een tweede stoeptegel door een ruit, dit keer bij Herman en Wilma Kool in de nabijgelegen Hazelaarstraat. “We lagen al in bed,” zegt Wilma (56). “Gelukkig heeft het rolgordijn het meeste glas tegengehouden.” Volgens het stel ging het om een tegel van ongeveer 20 centimeter lang die van dichtbij door de ruit moet zijn gegooid.

‘Gewone, hardwerkende mensen’

De politie bevestigt dat woensdagnacht in de Bloemenbuurt twee keer melding is gedaan van een steen door de ruit. Er zijn geen verdachten aangehouden. “We houden rekening met het scenario dat er een verband bestaat tussen de twee meldingen,” zegt een woordvoerder. Bij de politie is nog geen motief bekend.

Ook Jongmans tast in het duister. Haar huis staat in de steigers, dus de daders hebben bewust langs de stellage moeten klauteren. “Maar ik zou niet weten wie het op mij gemunt heeft.” Ze vermoedt dat het gaat om hangjeugd. “Sinds de komst van het metrostation barst het ervan,” zegt Jongmans. “Ze komen vanuit de hele stad hierheen.” Dat kan de politie niet bevestigen.

“Ik kan geen reden bedenken,” zegt Herman Kool (58). “We zijn gewone, hardwerkende mensen. Het lijkt dikke pech.” De twee blijven er nuchter onder. “We zijn wel geschrokken. Maar ja, je moet verder.”

Ook bij Wilma en Herman Kool in de Hazelaarstraat vloog een stoeptegel door de ruit. Beeld het parool

