In één jaar 34 incidenten met bewoners uit 'aso-azc'

De politie noteerde tussen 1 januari en 28 november van dit jaar 34 incidenten in de stad waarbij bewoners van de EBTL betrokken waren. Hoe dat cijfer zich verhoudt tot het totale aantal incidenten waarbij vluchtelingen betrokken waren, is niet bijgehouden. De politie kon nog niet ingaan op de specifieke aard van de incidenten.



Het EBTL werd in november vorig jaar geopend in de voormalige jeugdgevangenis Amsterbaken en telt vijftig plaatsen voor asielzoekers die zich in een reguliere azc misdragen. Vergrijpen die een verwijzing naar de EBTL kunnen veroorzaken, zijn bijvoorbeeld discriminatie van homoseksuelen of religieuze groepen, vernielingen, het bedreigen van personeel, pesten van medebewoners of die stelselmatig betrokken zijn bij vechtpartijen.



Trainingen

In de EBTL (waarvan er ook een in het Drentse Hoogeveen staat) krijgen raddraaiers twaalf weken lang trainingen om te stoppen met ongewenst gedrag. Druk is het in het eerste jaar echter niet geweest.



De Volkskrant schreef deze zomer al met behulp van een WoB-verzoek dat de twee EBTL's in de eerste vier maanden van hun bestaan samen maar 36 mensen hadden opgevangen. Op het moment van schrijven verblijven in de Amsterdamse vestiging 23 mensen, terwijl er plek is voor 50.



