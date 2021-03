In drie kwartier door Ikea rennen: ‘Ik moet het eerst zien voordat ik het koop’

Karin Dusseldorp: ‘Dat perensap is zo lekker, vooral zomers.’ Beeld Jakob van Vliet

Geneeskundestudent Jim van Hees (20) staat om half negen als eerste in de rij bij Ikea in Zuidoost. Hij heeft een bovenblad nodig voor zijn eerder bestelde ladekast en een plint. De twee onderdelen kon hij alleen in de winkel ophalen. De kast ligt al ruim vier weken los op de grond in zijn studentenkamer. “Ik heb al de nodige blauwe plekken op mijn knieën omdat ik me er steeds aan stoot,” zegt Van Hees.

Achter hem staan de zusjes Noémi (21) en Quinty (23) van Dillen, die op zoek zijn naar een witte salontafel. Ze hebben al online geshopt maar konden geen keuze maken. “Ik moet zien hoe hoog de tafel is, want ik moet er goed bij kunnen,” zegt Noémi van Dillen.

Het is dinsdag de eerste dag dat Ikea de deuren opengooit na de lockdown. Kleinere winkels waren al eerder open maar Ikea wachtte op de verruiming van het aantal klanten. Grote winkelketens mogen sinds dinsdag één klant per 25 vierkante meter binnenlaten, met een maximum van vijftig klanten per tijdslot. Voor de gemiddelde Ikea van 25.000 vierkante meter betekent dit voor iedere klant een zee aan ruimte.

Appelcider

Bij de ingang worden de namen gecheckt en krijgen klanten een keycord. Bovenaan de trap worden ze verwelkomd met een glaasje Zweedse appelcider. Ikea-medewerker Eva de la Chambre: “Ik ben blij dat we weer winkel mogen spelen. Het is leuk om de klanten weer te ontmoeten en onze wooninspiratie te tonen.”

Klant Linda van der Bruggen (68) uit Almere weet precies wat ze wil hebben. “Een zwarte bureaulamp en bureaustoel voor mijn kleinzoon van acht en groene borden voor een van mijn dochters. Online shoppen vind ik niet fijn. Ik wil het meteen hebben.”

Haar dochter Mascha (37) staat achter haar. Zij heeft een lange boodschappenlijst in haar handen: een waterdichte matrasbeschermer, een draagtas, krijtjes en een zitkussen voor de bank. De prijzen, afmetingen en artikelnummers staan erbij vermeld, net als de afdelingen waar ze deze spullen kan krijgen. In de plastic Ikea-tas zit een meegebracht plantje van thuis. “Ik zoek een speciaal plantenbakje dat ik kan ophangen,” zegt ze. Op de betreffende afdeling is er geen display van het bakje en dat stoort haar. Maar het plakbandje van de doos lospeuteren om het bakje te zien, durft ze niet. Ze wordt door een verkoper verwezen naar een balie maar daar staat inmiddels een rij. “Ik kan daar niet op wachten, mijn tijd loopt.”

Matras

Op dezelfde huishoudafdeling zoekt Tzvika Koifman (30) naar een bestekbak. Hij tikt een bamboe exemplaar op de kop. Nu door naar de vorken, messen, lepels en wat pannen en potten. “Ik moet het eerst zien voordat ik het koop,” zegt Koifman.

Op de beddenafdeling wordt de Russische Tatiana (38) – liever geen achternaam – door een verkoper geholpen bij het uitkiezen van een matras. Wil ze een hard of zacht matras? Ze duwt voorzichtig op het matras en kan geen keuze maken in die drie kwartier. Ze komt liever volgende week terug.

Een man even verderop heeft minder moeite met het uitproberen van een matras. Hij neemt een snoekduik en ligt languit op het bed.

Er zijn ook klanten die bestelde onderdelen komen ophalen en intussen in de winkel hun zo geliefde Zweedse koekjes, gehaktballen en perencider komen inslaan. “Dat perensap is zo lekker, vooral zomers,” zegt Karin Dusseldorp (57).

Dan klinkt er door de speaker: ‘Dertig minuten zijn voorbij.” Dusseldorp snelt zich naar de gordijnafdeling om de benodigde gordijnhaken te zoeken.

Tijdsdruk

Bij de kassa vormen zich intussen de eerste klanten met goedgevulde winkelwagentjes. Anne van Dören (24) duwt een volle kar richting de kassa met zijden bloemen, kaarsen, kledinghangers, plastic bakjes, plantenbakjes en een hoofdkussen. “Ik ben pas verhuisd. Dit zijn de laatste kleine dingen. Ik had een lijstje mee. Wat een tijdsdruk.”

En dan klinkt het: ‘Beste klanten, de winkeltijd is voorbij.”

Bij de ingang staat al een lange rij met de volgende groep kooplustigen.