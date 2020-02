In Diemen is de coronabesmetting het gesprek van de dag

De handgel bij Kruivat Diemen is uitverkocht. Beeld Marc Kruyswijk

Jolanda Galli komt uit de Jumbo in het winkelcentrum in Diemen-Noord lopen. Ze maakt zich weinig zorgen over de tweede patiënt met coronabesmetting. “Dat heeft geen zin, dus daar doe ik niet aan mee. Ik ben wel voorzichtig, handenschudden doen we maar even niet meer.”

Twee vrouwen voor de bakker maken zich wel zorgen. “Je wist dat het zou komen, ook in Diemen. Maar dat wij nu een van de eerste zijn, is wel opvallend. Ik denk dat ik de komende dagen maar zoveel mogelijk thuis blijf, geen risico nemen.” De ander: “Ik heb net zes rookworsten gekocht, daar kunnen we wel even mee vooruit.”

Verlaten

Verder oogt Diemen zoals het altijd oogt op een vrijdagmiddag: min of meer verlaten. Op straat zijn wel opvallend veel kinderen: de school in de buurt is nog gesloten wegens de vakantie. Twee meisjes hebben gehoord dat het coronavirus inmiddels Diemen heeft bereikt. “Wij zijn jong, voor ons is het niet gevaarlijk. Maar mijn oma is al in de zestig, die moet maar extra voorzichtig doen.”

Bij het Kruidvat in Diemen zijn de handel en desinfecterende sprays al uitverkocht. “We krijgen ze voorlopig ook niet meer binnen,” zegt een medewerkster. Ook hier wordt rustig gereageerd op de ontdekking van het coronavirus: “Gewoon een beetje voorzichtiger zijn,” zegt een klant van de winkel. “Niet gelijk met iedereen gaan lopen zoenen, jammer genoeg.”

Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.