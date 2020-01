In deze wijken worden de meeste auto-inbraken gepleegd

Autodieven proberen soms het alarm uit te schakelen door een gat in het dak te knippen. Beeld Politie

Dat blijkt uit een politiecijfers van de afgelopen twee jaar die adviesplatform Independer analyseerde.

In 2019 werden 6370 auto-inbraken gemeld. In 2018 waren dat er nog 7574. Over de hele stad per wijk en buurt is een duidelijke afname te zien, vaak van een derde. Opvallende dalers zijn de Burgwallen-Oude Zijde (van 203 naar 121), de Grachtengordel-Zuid (317 naar 186). In De Pijp (Oude, Nieuwe en Zuid Pijp) is sprake van bijna een halvering (205 naar 115). Ook Osdorp-Oost en Midden kent een opmerkelijke daling (van 302 naar 164).

Daar staat een onevenredige stijging tegenover rond het Museumplein (49 naar 173), de Stadionbuurt (66 naar 183) en het Olympisch Stadion en omgeving (40 naar 155). Een verdubbeling is onder meer te zien in Willemspark (37 naar 66) en Volewijck (45 naar 96).

Vijftien Nederlandse gemeenten

In absolute aantallen zijn de meeste auto-inbraken in Nieuwmarkt/Lastage (van 513 naar 439), Amstel III/Bullewijk (275 naar 227) en Bijlmer Centrum (250 naar 220).

Landelijk gezien worden in Amsterdam veruit de meeste auto-inbraken gepleegd. Na Amsterdam volgen Utrecht (4858), Rotterdam (4330), Den Haag (1786) en Eindhoven (1602). Opmerkelijk is dat meer dan de helft (53 procent) van alle auto-inbraken plaatst vond in slechts vijftien van de in totaal 355 Nederlandse gemeenten.