In deze Amsterdamse wateren duik je fris het nieuwe jaar in

Wie het jaar moedig en fris wil beginnen, hoeft niet helemaal naar zee voor een nieuwjaarsduik. Ook in Amsterdam kun je georganiseerd het water in.

Vorig jaar was het aanbod van nieuwjaarsduiken mager: die in de Amstel bij de Berlagebrug en bij Blijburg aan Zee werden niet meer georganiseerd. Alleen in de Gaasperplas en Sloterplas konden jong en oud het water in rennen. Dit jaar is er (iets) meer keus.

Sloterstrand

‘Het kortste, knustste en koudste evenement van Nieuw-West,’ zo promoot de organisatie de nieuwsjaarsduik in de Sloterplas. Dappere duikers kunnen zich om 13.00 verzamelen bij het Sloterstrand om daarna op te warmen bij Hotel Buiten met een glühwein of warme choco en een kop snert. Wat je aantrekt maakt overigens niet uit, als het maar geen Unox-muts is.

Gaasperplas

Aan de andere kant van de stad kun je 2019 van je afspoelen in het water van de Gaasperplas, waar om 13.00 uur het startsein wordt gegeven voor een duik aan de zuidoever, ter hoogte van Ballorig. De organisatie vraagt iedereen zelf een hapje en drankje mee te nemen, voor de gezelligheid.

IJburg

Dit jaar is er ook ruimte voor een ‘klimaatduik’, georganiseerd door Comité Schone Lucht en Milieudefensie. Om 11.55 uur kan er bij Lolaland op IJburg worden geplonsd voor het goede doel: de opbrengst gaat naar de rechtszaak die Comité Schone Lucht heeft aangespannen tegen de bouw van een biomassacentrale door Nuon/Vattenfall.

Volkshotel

Weeronline verwacht op nieuwjaarsdag temperaturen tussen de 6 en 11 graden. Voor iedereen die dat te koud vindt, te brak is om uit bed te komen en niet van koud water houdt, is het waterevenement bij het Volkshotel. Op 5 januari kun je daar gratis in een verwarmde jacuzzi zakken en luisteren naar de Amsterdamse singer-songwriter Capti Rando.