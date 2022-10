In deze Amsterdamse archieven duik je zelf in het verleden

Amsterdam telt vele instellingen en instituten die uiteenlopende archieven bewaren. Onderzoekers en studenten weten er hun weg wel te vinden, maar ook voor de leek ligt de geschiedenis voor het oprapen.

In tijden van spanningen en scheidslijnen wordt de geschiedenis vaak tot wapen gemaakt, als zwaard én schild. Dit gebruik en misbruik van de geschiedenis staat het gebruik voor vrediger doelen vaak in de weg.

Historische kennis kan je helpen jezelf te plaatsen in de voetstappen van je voorouders of van Amsterdammers van weleer. En door het verleden te bestuderen, kun je dichter bij de essentie van het bestaan komen: alles is immers veranderlijk en alles verandert constant.

Tegenwoordig kom je via online databanken al een heel eind. Zo kun je er via de Nederlandse Familienamenbank achter komen hoeveel mensen (in Amsterdam) jouw achternaam droegen in 1947 en 2007. Op krantenbank Delpher kun je door eeuwen aan artikelen spitten en kun je bijvoorbeeld de krantenkoppen van jouw geboortedag nog eens nalezen. Maar voor de meest intense historische sensatie moet je als Amsterdammer toch echt bij fysieke bronnen zijn, in een van deze archiefinstellingen bijvoorbeeld.

1. Stadsarchief

Het geheugen van de stad zit in het gebouw De Bazel aan de Vijzelstraat 32. In de studiezaal van het Stadsarchief kun je zelfstandig aan de slag met archieven van bijvoorbeeld Amsterdamse verenigingen en prominente wijlen Amsterdammers. Veel stadsgenoten onderzoeken hier hun stamboom. Als je (groot-)ouders relatief recent naar Amsterdam zijn geëmigreerd, uit bijvoorbeeld Suriname, is de kans echter groot dat die gegevens nog niet openbaar zijn.

Meer informatie: amsterdam.nl/stadsarchief

Bronnen over Amsterdam zijn overigens niet alleen in de stad te vinden. Zo is ook het Noord-Hollands Archief in Haarlem een goudmijn. En in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam is veel te vinden over architectuur in Amsterdam.

2. The Black Archives

Veel Amsterdamse straten en grachtenpanden zijn verbonden aan de koloniale geschiedenis. Een van de doelen van The Black Archives (TBA) is deze verbindingen blootleggen en bevragen. Momenteel is TBA bezig met het vormen en toegankelijk maken van haar archieven. Nieuwsgierige Amsterdammers kunnen zich wel aanmelden voor een rondleiding in de vestiging op Zeeburgerdijk 19b en leren over enkele bijzondere stukken. The Black Archives is tevens een cultureel centrum dat exposities, lezingen en bijeenkomsten organiseert rondom thema’s als zwart bewustzijn en onderbelichte geschiedenissen.

Meer informatie: theblackarchives.nl

3. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) op Cruquiusweg 31. In dit grote pand werd vroeger cacao opgeslagen, maar nu huisvest het een instituut waar historici van over de hele wereld naartoe reizen om onderzoek te doen naar onder andere sociale ongelijkheid en linkse (politieke) protestbewegingen. Het archiefmateriaal vraag je, ook als amateurhistoricus, online aan via de catalogus en kun je daarna bekijken in de studiezaal. Vanaf de beste plekken in die zaal heb je uitzicht op het prikkelarme water van de Entrepothaven. De baliemedewerkers van het IISG zijn behulpzaam, het kantine-eten is sociaal geprijsd en de koffie is gratis.

Meer informatie: iisg.amsterdam/nl

4. IHLIA LGBTI Heritage

De laatste jaren worden er vraagtekens geplaatst bij het beeld van Amsterdam als dé tolerante stad. Hoe dan ook vind je hier de erfgoedorganisatie met de grootste lhbti-collectie van Europa. Dit ooit als Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA) begonnen instituut is gehuisvest op de derde verdieping van de OBA op de Oosterdokskade. De meest geraadpleegde collectiestukken vind je in de boekenkasten op het zogenoemde IHLIA-plein in het gebouw. Andere stukken vraag je voor je bezoek aan via de online catalogus. Om bijvoorbeeld te onderzoeken of dat positieve beeld van Amsterdam ooit wel klopte.

Meer informatie: ihlia.nl

Een Joodse familie op het sportcomplex op het Amsterdamse Olympiaplein, in afwachting van deportatie naar kamp Westerbork. 20 juni 1943. Beeld NIOD

5. Niod Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Dit instituut werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht en richt zich onder meer op onderzoek naar wereldoorlogen en genocides en hoe die doorwerken in maatschappijen. Zo publiceerde het Niod onlangs een onderzoek over Nederlands extreem geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, wat verhitte discussies opleverde. In de studiezaal van Herengracht 380 voelt geweld ver weg, bijzonder vredig is het glazen atrium met de boom middenin. Je kunt er speuren in de boeken uit de bibliotheek van het Niod of er archiefstukken aanvragen uit de catalogus

Meer informatie: niod.nl

6. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

De protesten in Iran en sindsdien wereldwijd plaatsen vrouwenrechten volop in de schijnwerpers. Het Atria op Vijzelstraat 20 is een instituut waar je in navolging daarvan je bewustzijn over vrouwenemancipatie kunt vergroten, in een van de oudste collecties over vrouwen en gender ter wereld. Het Atria is niet alleen in naam en collectie feministisch. In samenwerking met Ihlia organiseert het Atria bijvoorbeeld maandelijkse ‘WikiVrijdagen’, waarop deelnemers gratis leren hoe zij zelf kunnen meeschrijven aan de kennis op Wikipedia.

Meer informatie: atria.nl

Rol en relevantie archiefinstellingen. Ellen van Veen (53) is archivaris en hoofd publieksdiensten bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Wat kunnen archiefinstellingen betekenen voor Amsterdammers?

“Veel mensen zijn benieuwd naar hun familiegeschiedenis of naar hoe hun wijk er vroeger uitzag, ze willen begrijpen hoe zij onderdeel zijn van de geschiedenis en archiefinstellingen kunnen dat faciliteren. Instellingen kunnen ook historische voorbeelden bieden. Heb je een arbeidsconflict? Wellicht put je inspiratie uit hoe de vakbond in de jaren dertig actievoerde. Woon je in een gentrificerende wijk? In de jaren zeventig vochten mensen ook om in de binnenstad te kunnen blijven wonen. Archiefinstellingen kunnen je helpen zulke verbanden zichtbaarder maken.” Is archiefonderzoek daar toegankelijk genoeg voor?

“Je moet er bijna voor gestudeerd hebben om vat te krijgen op de ingewikkeld opgeschreven en opgeslagen informatie. Dat geldt echter niet voor persoonlijke bronnen zoals bewaarde paspoorten en vakantiefoto’s. Uit de populariteit van reality-tv blijkt dat mensen benieuwd zijn naar hoe andere mensen hun leven leefden, in andere buurten, omgevingen en tijden. Archiefinstellingen kunnen in die behoefte voorzien, het probleem is alleen dat je niet ieders voetsporen kunt bewaren. Voor instellingen is altijd de vraag: welke informatie bewaar je, voor welke gebruiker en wat heeft die eraan?” Op sociale media laten gebruikers veel digitale voetsporen achter. Ligt de toekomst van archiefinstellingen in het archiveren van onze Instagram- en Facebookberichten?

“Is dat een taak voor traditionele archiefinstellingen in een fysieke gebouw of is dat iets voor nieuwe, digitale initiatieven? Ik weet daar niet gelijk het antwoord op; het zijn twee aparte vakken. Verwachten we van de wagenmaker dat die ook Porsches bouwt?”

