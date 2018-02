In de wereld van de Holleeders draait alles om geld en materie

Deed ze dat niet, dan 'zou Willem het gek vinden en denken je met de politie praat'.



Dan erbij: "Het is wat Cor altijd zei, hè: 'Je moet je vijanden dicht bij je houden'. We moesten altijd normaal blijven doen." Tegen advocaat Janssen: "Jij kan dat niet begrijpen omdat je zo'n ongezonde situatie niet kent. Het is voor níemand te begrijpen dat wij expres aardig tegen hem doen omdat we moeten weten waar hij mee bezig is."



Nader tot elkaar kwamen de partijen niet.



Prostitutiepanden

In de namiddag ging het voornamelijk over de veelbesproken erfenis van Cor van Hout. Het huis in Spanje, de prostitutiepanden op de Alkmaarse Achterdam, bekostigd met het losgeld van de Heinekenontvoering.



Sonja Holleeder kocht voor 1,1 miljoen euro vervolging af voor witwassen. Pas recent is ze een nieuw verhaal gaan vertellen, dat volgens haar de volledige waarheid is.



Aan die omslag gingen maandenlange onderhandelingen met de Staat vooraf.

Advocaat Janssen wil graag weten wat voor nieuwe overeenkomst met de Staat Sonja heeft gesloten waardoor ze nu wél spreekt. De rechtbank bepaalt vrijdagmiddag of Sonja daarover moet vertellen.



Het viel rechtbankvoorzitter Frank Wieland op dat Willem Holleeder zijn zus zelf niets vroeg, wat hij wel had verwacht. Holleeder had daaraan in dit stadium nog gen behoefte, zei hij. Later waarschijnlijk wel.



