In de uitverkochte klimaattrein richting top in Glasgow: ‘Ik wil communiceren met industriële leiders’

Steff Macdermot staat met een volle rugzak op perron 15b. “Ik ben 21 jaar en geboren op de Kaaimaneilanden. Toen ik opgroeide, zwom ik elke dag tussen de koralen. Ze waren vol leven en prachtig van kleur. Nu zijn ze dood en bruin. Binnen één generatie ben ik er getuige van dat het ecosysteem faalt.”

Haar vriendin is in 2019 naar de klimaattop in Chili gegaan, destijds per zeilboot, en nu wil Mcdermot naar Glasgow, met de trein. “Ik wil communiceren met industriële leiders en ik ga ook een workshop doen hoe de trein efficiënter kan. En ook om te netwerken.”

Uitverkocht

Om 8.47 uur vertrekt de klimaattrein, met zo’n 500 mensen uitverkocht. Aan boord zitten Nederlandse delegatieleden, zo’n 150 vooral jonge demonstranten, ruim 100 vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, enkele tientallen klimaatwetenschappers en journalisten. Ook reizen 50 vertegenwoordigers van de spoorsector en zo’n 50 beleidsmakers mee.

“Het is een unieke kans om al deze verschillende groepen bij elkaar in de trein te hebben,” zegt organisator Mara de Pater, voorzitter van Youth for Sustainable Travel. “We hebben een programma georganiseerd in de trein om verschillende expertises en perspectieven met elkaar in gesprek in dialogen en workshops. Het kernthema in deze sessies is: eerlijke en duurzame transitie in de reisindustrie.”

Goed alternatief

De organisaties wil de trein op de internationale politieke agenda krijgen als belangrijk onderdeel voor het terugdringen van de emissies van broeikasgassen. Binnen Europa kan meer en beter internationaal treinverkeer met betaalbare prijzen een goed alternatief vormen voor het vervuilende vliegtuig. “Maar op dit moment zorgt wet- en regelgeving ervoor dat het vliegtuig veel aantrekkelijker is dan de trein. Luchtvaartmaatschappijen betalen bijvoorbeeld nauwelijks belasting, waar de trein dat wel doet,” aldus De Pater.

De trein rijdt via Rotterdam en Brussel naar Londen. Op station Brussel-Zuid wordt Eurocommissaris Frans Timmermans verwacht. Die gaat niet mee, maar reist later naar Glasgow om de top bij te wonen namens de EU. Ook hij is van plan om met de trein te gaan.

In Londen stappen alle inzittenden uit en wandelen gezamenlijk naar een ander station om daar de trein naar Glasgow te nemen. Ze verwachten vanavond om 19.00 uur te arriveren. Morgen begint de conferentie officieel. Regeringsleiders worden maandag en dinsdag verwacht.