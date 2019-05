In de rij voor sneakers van Zeeman

De rij voor de winkel van Zeeman vrijdagochtend. Beeld Rebekka Raap

Of eigenlijk twee sneakers: een dure (in een beperkte oplage van 500, voor 200 euro) en een goedkopere (grotere oplage van 20.000 stuks, voor 12 euro 99). Ook op Marktplaats wordt de sneaker al aangeboden, voor prijzen die oplopen tot 350 euro per paar.

De winkelketen ontwikkelde de twee verschillende schoenen omdat het bedrijf zich afvroeg waarom sneakers zo duur moeten zijn, aldus een woordvoerster. Ze werden op twee manieren gemaakt, verscheept en in de markt gezet. Voor de ‘dure’ werd de aanpak overgenomen van de dure merken uit de fashion- en sneakerindustrie. “We maakten een uniek en opvallend ontwerp, als echt fashionstatement.” Bij de ‘goedkope’ variant ging vervoer, ruim gepland en voor de laagst mogelijke kosten, over zee. En er werd geen dure reclame ingezet, ‘maar alleen een duidelijke productfoto’.

Beeld ANP

Daarbij werden ook influencers en social media ingezet. Online via een zogenoemde raffle (loting) werden de eerste 150 verkocht. Daarvoor schreven 10.000 mensen zich in. De overige 350 stuks zijn verdeeld over twee pop-upstores, in Amsterdam en Antwerpen.

De basic sneaker werd op een gewone Zeeman-manier gemaakt, aldus marketingmanager Caroline van Turennout. “Ze zijn allebei in hetzelfde land, China, gemaakt in dezelfde soort fabrieken op dezelfde manier. We vonden het leuk om te laten zien dat als je alles eenvoudig houdt, je op die lage prijs kunt uitkomen. Dat de meerprijs dus komt uit alles eromheen.”

“Ik moest er wel om lachen dat de Zeeman nu zulke hippe sneakers heeft,” zegt de 26-jarige Roos de Groot. “Het was het waard om even te wachten, ik stond hier om kwart voor tien zodat ik sowieso op tijd was.”

Bart Kroon (22) zou normaal gesproken niet snel naar de Zeeman gaan voor nieuwe schoenen, maar door een bericht op Facebook werd hij wel benieuwd. “Het zijn vette schoenen, dan valt 200 euro wel mee vind ik. Ik heb trouwens de basics gekocht.”