In de RAI wordt weer geprikt met AstraZeneca: ‘Ik doe het voor de ouderen’

Na een stop wordt er in de RAI weer geprikt met het vaccin van AstraZeneca. Beeld Dingena Mol

Merlijn Jonker (44), leerling verpleegkundige in de ouderenzorg, kan wel eerlijk zijn: als het niet vanwege zijn nieuwe baan was, zou hij niet bij de RAI zitten wachten op een inenting met het AstraZenecavaccin. “Ik geloof niet dat er iets mis is met het vaccin, maar ik ben toch gevoelig voor de bezorgde verhalen.”

Jonker doelt op het nieuws over zeldzame bijwerkingen van het vaccin. Op de twintig miljoen prikken zijn er bij het Europees geneesmiddelenbureau EMA 25 gevallen bekend van mensen die na de prik een ernstige stoornis in de bloedstolling ontwikkelden. Bijna in heel Europa werd een prikpauze voor het middel ingevoerd, zodat er onderzoek kon worden gedaan naar de voorvallen. Vorige week donderdag kwalificeerde de EMA het vaccin ‘veilig en effectief’, vervolgens noemde minister Hugo de Jonge het middel ‘boven elke twijfel verheven’.

Kort daarna gingen de nieuwe uitnodigingen de deur uit en vanaf woensdag kunnen de circa 43.000 zorgmedewerkers hun uitgestelde prik inhalen. In Amsterdam gaat het om circa tweeduizend mensen die, als het aan de GGD ligt, binnen een week al kunnen worden gevaccineerd.

Jonker is een van hen. “Ik belde gisteren en kon meteen vandaag al terecht.” Wat hem, ondanks zijn zorgen, dan toch overtuigde om die prik te halen? “Ik dacht: laat ik het maar doen voor de oudere mensen met wie ik werk. En ik krijg ook les. Ik wil natuurlijk niet de oorzaak zijn dat een hele klas in quarantaine moet.”

Of hij zich gepusht voelt door zijn werkgever? “Nee, dat niet. Je krijgt wel het vriendelijke verzoek om die prik te halen, maar het is vrijwillig.”

‘Stapje dichter bij normaal’

Hij zit buiten in de zon op een bankje omdat hij te vroeg is voor de afspraak. Een grijze vrouw met een mondkapje schuifelt achter haar rollator richting de ingang, waar een host haar ontvangt. Binnen scheiden de wegen zich naar aparte hokjes voor mensen die een prik krijgen met het AstraZenecavaccin (zorgmedewerkers) en de mensen die een Pfizerprik krijgen (75-plussers).

Annelies Pronk (24) wil net haar fiets pakken. De prik is gezet. “Ik ben zelf een geneeskundestudent dus ik vind het niet heel spannend. Mijn geneeskundevriendinnen zeggen ook: het is een héél zeldzame bijwerking. De kans dat je trombose krijgt door de pil is vele malen groter dan dat je ziek wordt van het AstraZenecavaccin.”

Of ze blij is met de prik? “Já. Het is een stapje dichter bij normaal.” Pronk werkt op de huisartsenpost in OLVG Oost waar de coronapatiënten worden opgevangen, dus ik ze vindt het wel ‘een veiliger idee’. “Het zorgt toch voor een betere bescherming voor mezelf en de mensen met wie ik werk.”

Op een van de bankjes zitten een man en een vrouw die geen prik komen halen, maar ‘komen kijken hoe het hier werkt’. Ze vertrouwen het niet. “Waar zijn nou die groene kaarten die mensen krijgen als ze een prik hebben gehad?” Hij doelt op het coronapaspoort dat mogelijk in de toekomst wordt ingevoerd. Zo overwegen het te vragen bij de hosts, maar na een halfuurtje vertrekken ze toch weer. Onverrichter zake.

‘Prikstop zorgde voor onrust’

Even verderop loopt beleidsadviseur in de zorg Joeke van Santen (41) naar haar auto. Vorige week maandag had ze ook al een afspraak staan, maar die werd op zondag afgezegd. “Ik vond dat jammer, ja.”

Ze begint binnenkort met een nieuwe baan bij een zorgorganisatie voor ouderen. Of ze het eens was met de afgekondigde stop? “Ik denk dat het niet nodig was geweest. Ik vrees dat het stopzetten van het vaccineren juist meer onrust heeft gebracht, dan dat het geruststelde. Plus dat het vaccineren vertraging heeft opgelopen. Dat betekent dat minder mensen beschermd zijn en er dus een meer stijgende lijn zit naar die derde piek.”

Maar, zegt ze, ze wil niet te streng zijn voor de bestuurders. “Het is voor iedereen een eerste keer. Ze doen onwijs hun best en ik ben blij dat ik het niet hoef te doen.”

‘Bijwerkingen zijn zeldzaam’

Op een bank zit thuiszorgmedewerker Nick (28, liever geen achternaam) zijn bijkom-kwartiertje te slijten. Uiteraard heeft ook hij de berichten over de stollingen voorbij zien komen. “De bijwerkingen? Ze zijn superzeldzaam. Ik heb me er dus expres niet te veel in verdiept.”

Hij voegt eraan toe: “Met het oog op een eventueel coronapaspoort is het toch fijn om alvast gevaccineerd te zijn. Ik verheug me op een mooie vakantie, op het terras zitten, festivals, zonder stress elkaar knuffelen, met grote groepen bij elkaar zijn, zonder gezeik over straat fietsen om kwart over negen ’s avonds. Ja, ik kan niet wachten.”