In de Rai mag de fiets het stembureau in

Er kan nu al gestemd worden in de RAI. Het gehannes met fietsen en mondkapjes ziet er inmiddels herkenbaar Amsterdams uit. Beeld Jean-Pierre Jans

Links houden is het devies. De entree van de fietsstemstraat in de Rai heeft zo’n gevoelsmatige onhandigheid: terwijl rechts de norm is, moet je hier de linkerkant nemen om binnen te komen. Zelfs burgemeester Femke Halsema, die boven de partijen staat uiteraard, gaat deze maandagochtend rechts staan en moet een ingewikkelde manoeuvre uithalen als ze wil zien hoe dat nou gaat, je stem uitbrengen vanaf de fiets.

Helemaal vanaf de fiets is het trouwens ook weer niet: je mag je fiets bij je houden in de Rai, maar tijdens het invullen van het stembiljet, dat wat formaat en opmaak betreft doet denken aan een krant uit de jaren zestig, zijn naast het stemhokje fietsenrekken geplaatst. Desalniettemin: het ziet er inmiddels herkenbaar Amsterdams uit, al dat gehannes met fietsen en mondkapjes.

Kwetsbare kiezers

Woensdag verkiezingsdag, zo is Nederland het gewend. Maar wegens corona is er dit jaar niet alleen de mogelijkheid om stemmen per brief uit te brengen, voor zeventigplussers, maar ook om op maandag en dinsdag al naar een kiesbureau te gaan. Op 48 plekken in Amsterdam hebben kiezers ‘die zich extra kwetsbaar voelen’ dus al 27 uur de mogelijkheid om druktes te vermijden. Dat ze niet nóg twee een-op-eendebatten tussen Rutte en Wilders nodig hebben om hun keuze te bepalen, zegt wellicht iets over hen.

Een van de locaties voor ‘early voters’ is de Rai. Hier staan in die magnifieke Europahal niet alleen vier autoteststraten opgesteld, maar in een hoekje ook een fietsstemstraat. Alles om de kiezer te behagen.

Bataljon pers

De eerste ochtend loopt het nog niet storm: tussen acht en even na negen uur meldt zich hooguit een sporadische fietsstemmer. Enigszins geïntimideerd door het bataljon pers dat zich heeft gemeld, schuifelen sportieve types door de looproutes. Formulier ophalen, vakje rood maken, stem uitbrengen. Tja, wat kun je er meer van maken?

Een van de stemmers, ze wil niet met haar naam in de krant, zegt helemaal uit Oost te zijn gekomen. “Dit wilde ik gewoon eens meemaken. Ik doe alles op de fiets, dus dat er hier een fietsstemstraat is, vind ik heel bijzonder. Dat hebben ze niet in andere landen.” En waarom is ze hier nu al, op maandagochtend vroeg? “Ik ben al een jaar drukke mensenmassa’s aan het mijden. Dit voelt gewoon veiliger.”

Mobiele stemtafel

Verderop in de hal kan vanuit de auto worden gestemd. Ook hier loopt het de eerste ochtend nog niet storm, maar de mensen die zich melden zijn blij dat het kan. Het doet allemaal verdacht veel denken aan de teststraat, twee hallen verderop in de Rai. Hier staan drie tenten. Bij de eerste worden alle formaliteiten gecontroleerd en krijg je een stembiljet. Vervolgens wordt er bij tent 2 een mobiele stemtafel naar je raam gereden en kun je een vakje rood kleuren. Bij de laatste tent schuif je het biljet in de stembus. Vrijwilliger Ester Hooijmaijers: “Ik heb er al zo’n vijftien verkiezingen op zitten, leuk dat dit kan.”

De burgemeester is enthousiast over de nieuwe stemvormen. Zelf stemde ze nog niet, beducht dat er gedoe komt over voordringen. “Ik stem woensdag, de dag waarop alle mensen die volkomen gezond zijn kunnen stemmen.”