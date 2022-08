In De Pijp kunnen buurtbewoners hun parkeervergunning inruilen voor elektrische deelauto’s

Beeld REUTERS

Het project Elektrisch Deelrijden de Pijp (EDdePijp) is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met de gemeente. Het is de bedoeling om elektrische deelauto’s beschikbaar te maken voor bewoners van de Hemony- en Willibrordusbuurt.

Ook moeten er andere vormen van elektrisch deelrijden in de buurt komen. ‘Het doel is een aantrekkelijke en betaalbare keuze aan deelauto’s en andere vormen van duurzaam vervoer beschikbaar maken,’ schrijven de initiatiefnemers.

De eerste deelplekken worden woensdag officieel in gebruik genomen. Voor elke vijf ingeleverde parkeervergunningen zullen vier parkeerplaatsen verdwijnen. De buurtbewoners gaan zelf bepalen hoe die extra ruimte zal worden ingevuld. ‘Hierdoor zorgt het overstappen naar deelvervoer daadwerkelijk voor een verbetering van de openbare ruimte, zonder dat de parkeerdruk wordt verhoogd,’ aldus EDdePijp.

Om aan het gebruik van de deelauto’s mee te doen, hoef je overigens geen parkeervergunning in te leveren. Voor de verschillende deelauto’s gelden verschillende tarieven. Het lidmaatschap zelf is momenteel nog gratis, maar EDdePijp verwacht dat het vanaf 2024 een tientje per jaar gaat kosten.

De auto's staan en de deelplekken zijn ingericht!



Deze week testen we app en auto's nog, maar woensdagavond 24 augustus om 17:30 is de officiële opening!

Wees welkom op de Tweede Jan Steenstraat en/of de inloop nadien bij @DiksAuto, voor info en demo's!https://t.co/JRNFYFDQPa pic.twitter.com/tMAByxD5er — 𝙀lektrisch 𝘿eelrijden de 𝙋ijp (𝙀𝘿de𝙋ijp) (@EDdepijp) 17 augustus 2022

