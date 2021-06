In de kleinste club van Nederland is echt iedereen welkom

Music Moves werft op het Marie Heinekenplein jongeren die evenementen willen organiseren voor mensen met 'een afstand tot de dansvloer'. Beeld Nina Schollaardt

Een oudere vrouw met een hondje kijkt wat bedremmeld om zich heen op vrij een rustig Marie Heinekenplein. Achter haar op het grasveld staat een zwarte partytent met grote boxen, discolichten en een rode loper. Een groep jonge mensen danst voor de ingang. De ‘kleinste club’ van Nederland is neergezet door Music Moves.

Afstand tot de dansvloer

Music Moves helpt jongeren tot 27 jaar om sociale evenementen te organiseren waarbij mensen die normaal gesproken niet zo snel uitgaan, zoals daklozen, gehandicapten en ouderen, ook een avond mee kunnen doen. Vera Donkers (25): “We organiseren deze ‘Kleinste Clubtour’ hier in Amsterdam zodat mensen er even bij stilstaan dat het voor sommigen niet vanzelfsprekend is om naar een club te gaan, ook al zijn ze weer open.” Met trainingen in event organisatie en sociaal ondernemerschap leren jongeren in een maand hoe ze deze doelgroepen toch op de dansvloer kunnen krijgen.

Donkers: “In 2019 organiseerden we onder andere een techno rave voor doven en slechthorenden, salsa dansen met ouderen en een dj-workshops voor nieuwe Nederlanders.”

In de opmaat naar ADE op 14 en 15 oktober, worden honderd jongeren getraind die samen een stuk of 25 evenementen organiseren. Het initiatief is onderdeel van 10.000 Hours, een programma waarin vrijwilligers al jaren mensen met een ‘afstand tot de dansvloer’, zoals nieuwkomers en gehandicapten, betrekken in grote dancefestivals als Mysteryland en Welcome to the Future.

Maatschappelijk bewust op ADE

Op het Marie Heinekenplein hopen de jongeren potentiële vrijwilligers te prikkelen. Jeske Eekelaar (29) deelt flyers uit bij de tent. “We stonden net op de Dam, daar waren jongeren die meteen mee wilden doen.” Eekelaar regelt de programmering en onderhoudt contact met de Hogeschool van Amsterdam en de vrijwilligerscentrale, waarmee het trainingstraject wordt georganiseerd. Het project is een vorm van de zogenaamde Maatschappelijke Diensttijd, een vrijwillig trainingstraject waarbij jongeren dingen leren en tegelijkertijd anderen helpen.

In de tent naast de draaitafel van dj Aris van Ham staat Peter (25) rustig heen en weer te schommelen op een diepe bas. “Dit spreekt mij aan omdat ik graag meer ervaring wil opdoen in het organiseren van events. Ik studeer voor eventmanager. Bij Music Moves heb je meteen de kans om op ADE te staan, dat is niet niks.”

Voorbijganger Andrès Gonzalez (39) begint na een lichte aarzeling wild mee te dansen. “Als ik nog 27 was geweest, zou ik hieraan meedoen. Prachtig dat nu weer alles open is en je op straat kunt dansen. Dat je er ook nog mensen mee kunt helpen is natuurlijk mooi meegenomen. In Colombia, waar ik vandaan kom, had dit nooit gekund. Dat is echt geweldig aan Nederland.”