In de Javastraat is het nog altijd kerst

Als een klein Gallisch dorpje blijft de Javastraat dapper weerstand bieden tegen een winterdepressie. Zo’n honderd bewoners steken nog steeds elke avond de kerstverlichting op hun balkon aan.

Het begon in december als een initiatief van de ondernemersvereniging. Van het stadsdeel mochten ze geen lampjes meer in de bomen hangen – die lijden daar teveel onder – en daarom deed de vereniging een oproep aan de bewoners. De hele straat kreeg een brief in de bus met het aanbod van gratis kerstverlichting.

Half december werden in restaurant Gallizia honderdvijftig slierten met lampjes opgehaald. Toen die eenmaal aan de balkons brandden, bleven de aanmeldingen binnenkomen. Uiteindelijk werd de Javastraat opgevrolijkt met zo’n 270 verlichte balkons.

“Het was een groot succes,” zegt Tim Doornewaard, de straatmanager van de Javastraat. “Op straat werd er heel positief over gesproken. Mensen vonden het hartstikke leuk en vroegen zich af: wie heeft daarvoor gezorgd en is het gratis? Het leidde ook tot meer onderling contact. Bewoners vroegen aan hun buren of ze ook lampjes wilden. Van sommige panden waren alle balkons verlicht.”

Ook de ondernemersvereniging was dik tevreden. Doornewaard: “Het gaf een extra goed gevoel dat de bewoners hun initiatief overnamen. En het kostte een tientje per balkon, dus voor nog geen 3000 euro was ik klaar. Eerdere jaren kostte de straatverlichting 12.000 euro.”

Traditioneel horen alle kerstattributen met Driekoningen in een doos op zolder te verdwijnen. Maar ook na 6 januari bleef de Javastraat in kerstsferen. De maand januari leek gevoelsmatig toch al eindeloos te duren, maar in de bulk van de Javastraat brandde nog licht.

Nu is het half februari en nog altijd blijven zo’n kleine honderd bewoners stug elke avond hun lampjes aansteken. Zijn daar afspraken over?

“Nee,” zegt Doornewaard. “De verlichting is ook bedoeld voor de donkere wintermaanden. Er zit een timer op. Als de lampjes om bijvoorbeeld 17.00 uur aangaan, gaan ze acht uur later vanzelf uit. Als het straks ‘s avonds weer langer licht blijft, gaan ze vanzelf wel weg.”