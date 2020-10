In de griepprikrij: ‘Zometeen krijgen we nog longontsteking’

Het inenten tegen de griep is deze maand weer begonnen. Lange rijen wachtenden stonden dinsdagmiddag voor het SAG-gezondheidscentrum De Keyzer in Centrum. ‘Als het coronavaccin er straks is, ben ik de eerste,’ zegt een van de wachtenden.

Ton en Petra de Gee staan halverwege de rij wachtenden. Ze geven elk jaar ‘braaf’ gehoor aan de oproep voor de griepprik. “Wij zijn heel gemotiveerd. We zijn beiden hartpatiënten,” zegt Petra (79). “En mocht er straks een coronavaccin zijn, dan neem ik die meteen. Liever vandaag dan morgen,” zegt Ton (87).

Els van Beek (71) haalde nooit de griepprik, hoewel ze hartpatiënt is en reuma heeft. “Ik heb namelijk nooit griep,” zegt ze. “Maar als straks het covidvaccin er is, ga ik die meteen halen. Ik ben de eerste in de rij. Ik wil van corona af. Het beperkt me in mijn vrijheid. Bovendien ben ik niet Trump die zegt dat hij immuun is.”

Op de stoep voor het gezondheidscentrum in de Czaar Peterstraat zijn met tape oranje lijnen op anderhalve meter afstand van elkaar aangebracht. Tot de hoek is er geplakt, maar de rij gaat nog verder, zelfs twee hoeken om. Rond 15.00 uur staan er dertig tot veertig mensen te wachten. Het prikken gaat in een rap tempo. Er zitten vijf prikkers binnen, zegt een medewerkster bij de deur. De wachttijd is gemiddeld een minuut of tien.

Zenuwachtig

De 29-jarige Lisa Smits valt op tussen de zestigplussers. “Ik heb een aangeboren hartafwijking. Ik haal de prik altijd. Als ik de griep krijg, ben ik vatbaarder voor corona. Daarom kijk ik nu ook extra goed uit. Ik werk thuis, doe altijd een mondkapje om in winkels en geef geen omhelzingen.”

Een stukje achter haar staat de 9-jarige Wietse Grimbergen. Hij is de jongste in de rij. Omdat hij taaislijmziekte heeft, behoort ook hij tot een risicogroep. Hij is wel een beetje zenuwachtig. “Thuis heb ik mijn arm al verdoofd met Emla-zalf.”

Pieter Kooijmans (66) staat er met mondkapje voor. “Staan we hier nu tien minuten in de rij om longontsteking te krijgen,” grapt hij. De voormalig fysiotherapeut voor meervoudig gehandicapten haalt de prik om niet eigenwijs te zijn. “Wij willen graag overwinteren in Suriname, zodra dat kan. Om elk beletsel uit te sluiten, haal ik de prik.” Bang om corona op te lopen, is hij niet. “Maar mijn broer is eraan overleden. Hij behoorde tot de groep obesitas.”

‘Verplicht’

Reina (44) en haar dochter Serena (11) – liever geen achternaam – willen ook graag naar Suriname. Maar ‘eerst moet alles normaal worden’, zegt Reina. Of zij ook het te verwachten coronavaccin gaat halen, weet ze nog niet. “Daar moet ik nog even goed over nadenken.”

Sila Hira Jugooa staat in de rij voor de griepprik omdat het ‘verplicht’ is, zegt ze. Ze heeft ‘suiker’ en last van hoge bloeddruk. “Een keer sloeg ik de griepprik over. De huisarts was zo boos. Maar dat coronavaccin haal ik niet. Corona bestaat niet. Het is maar een griepje. Als je in God gelooft, bestaat corona niet. Je moet gewoon bidden.” Toch draagt ze een mondkapje. “Ik neem het zekere voor het onzekere.”

Mayke Kromhout (61) en Rob van der Sanden (64) zouden het vaccin wel nemen. “Maar we zijn niet de allereersten. Eerst moeten de kinderziektes eruit,” zeggen ze.

Ook in Hoogoord in de Bijlmer stond dinsdag een lange rij wachtenden voor het halen van de griepprik.