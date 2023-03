In de Borneostraat is de trambaan een stukje fietspad geworden

Fietsers door de Borneostraat die naar het Javaplein willen, moeten officieel omfietsen via de Madurostraat (rechts). Beeld Jennifer Gijrath

Het stukje Javaplein-Borneostraat-­Timorplein is er behoorlijk op vooruitgegaan. Voor de Amsterdammers die de stad vooral kennen als plek van plezier en vermaak: het stukje tussen Badhuis Oedipus en Studio/K in Oost.

Het was lange tijd een wat sombere doorgang, zeker vergeleken met de levendige Javastraat die er ongeveer parallel aan loopt. Op het einde gaat de Borneostraat als het ware op in het Javaplein, met de vrolijke fonteinen en bankjes daaromheen. Zelfs het ­Timorplein (Studio/K, Stayokay) ligt er tegenwoordig frisjes bij. Dat komt vooral door een gloednieuw, stijlvol woonblok dat daar is herrezen, maar dat is toeval.

Auto’s zijn in beide richtingen verboden. Alleen de tram (lijn 14) rijdt hier en er is ruim baan voor voetgangers. Alleen: er is hier geen fietspad.

Omweg die drie keer zo lang is

Marianne Spaltman (55), die graag vanuit haar Watergraafsmeer naar Studio/K fietst, snapt er niets van. “Waar bij het Badhuis moet ik afslaan? De stoep met fontein is zo groot dat je er een festival op zou ­kunnen organiseren, maar een fietspad, ho maar. Dat we meer autoluwe straten krijgen, is alleen maar veiliger, maar het is toch bijzonder om in zo’n grote straat geen fietspad te ontwerpen.”

Vanaf de andere kant, vanaf de Zeeburgerdijk, komt de fietser ook in een fuik terecht. In de hele Borneostraat is geen fietspad; fietsers moeten de weg delen met auto’s. Maar ter hoogte van de Madurostraat houdt die weg dus op. Auto’s kunnen hier niet verder, zelfs niet links- of rechtsaf. De weg houdt ook op voor fietsers, er komt geen fietspad voor in de plaats.

De straat verandert in een voetpad, compleet met blauw bord: alleen voor voetgangers. Formeel moeten de fietsers schuin terug de Maduro­straat in en dan via een boog door de Javastraat. Een omweg die naar schatting drie keer zo lang is. Vind maar eens een Amsterdammer die dat ook daadwerkelijk doet. Kortom, die trambaan is een stukje fietspad geworden.

Kan dat niet anders? Of in de woorden van Spaltman: “Vast een landschapsarchitect die geen fiets heeft.”

Shared space zone, maar alleen voor voetgangers Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost is de Borneostraat al vijftien jaar geen doorgangsweg meer. In 2008 is daarvoor gekozen om meer ruimte te maken op het Javaplein, zodat dit meer een verblijfsplek met bomen en fonteinen kon worden. De zuidzijde van de Borneostraat werd ingericht als shared space zone voor zowel voetgangers als fietsers en laad- en losverkeer. Dat leidde tot meerdere problemen, waaronder ongeoorloofd parkeren. Fietsers konden niet doorrijden en voor voetgangers werd de situatie onveilig. Daarom is in 2018 besloten dat geen fietsers meer door de shared space mogen, alleen nog voetgangers. “Veiligheid staat altijd voorop en de meeste mensen zullen inmiddels wel gewend zijn aan deze afsluiting uit 2008.”

