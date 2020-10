In de Bijlmer kijken ze allang niet meer op van een schietpartij

Het hart van de K-buurt, met Kruitberg links en Kikkenstein op de achtergrond. Beeld Floris Lok

De gewonde man werd om half vier ’s ochtends op de zevende etage gevonden door de politie. Hij bleek vijf etages lager te zijn beschoten. Nadat hij was overgebracht naar het ziekenhuis - hij verkeert buiten levensgevaar - heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan.

Desondanks hebben nogal wat bewoners niks van de hele toestand meegekregen. Zo valt ‘ik dacht dat het vuurwerk was’, toch het standaardzinnetje bij schietpartijen, niet één keer. Wat ook opvalt is dat de schietpartij amper iets teweegbrengt.

“Het is de Bijlmer, dit soort dingen gebeuren,” zegt een vuilnisman die in de flat woont. “Het zal ook eens niet,” zegt een zorgmedewerkster die met haar fiets uit de lift komt. “Ik ben er wel aan gewend,” zegt een meisje dat in een blauw trainingspak bovenaan de trap van de binnenstraat. “Je hoort hier zo vaak knallen, schietpartijen en steekpartijen. Ik word er niet meer wakker van.”

‘Appie’ Belhadj

Een bewoonster die inmiddels al tientallen jaren in de flat woont, zegt dat ze waarschijnlijk niets gehoord heeft, omdat ze aan de galerijkant slaapt. “Ik woon aan de binnenstraat. Een paar jaar terug is er pal voor de deur van mijn buren iemand doodgeschoten. Daar ben ik toen ook dwars doorheen geslapen.”

Ze doelt op de liquidatie van Abderrahim ‘Appie’ Belhadj. Hij werd in de vroege ochtend van 9 mei 2016 naar Kikkenstein gelokt en daar op de overdekte galerij met negen kogels doodgeschoten. “Niks van gemerkt. Ik hoorde het net als nu, pas in de ochtend.”

Zuidoost is de afgelopen anderhalve maand vaker het tafereel geweest van vuurwapengeweld. Zo werd vorige week donderdag een woning op de negende etage van de flat Huigenbos onder vuur genomen. De schutter zou na de beschieting bij een andere man achterop de fiets zijn gesprongen.

Vijf kogelgaten

Maandagochtend is het raam van het appartement nog niet vervangen. Zuchtend kijkt de bewoner naar de vijf kogelgaten in zijn ruit. Zin om heel diep op de kwestie in te gaan, heeft hij niet. “De politie onderzoekt het.” In de buurt gaat het verhaal dat de beschieting van die woning mogelijk samenhangt met een eerdere schietpartij in Venserpolder. Daar werd op 21 september een woning onder vuur genomen aan de Schelluinenstraat. “Die link sluiten wij niet uit,” zegt een politiewoordvoerder.

Op 19 september was er ook nog een schietpartij bij de oude parkeergarage Develstein in Zuidoost, waar ook de foodcourt World of Food is gevestigd. Bij een vechtpartij werd een wapen getrokken en werd twee keer geschoten. Een slachtoffer meldde zich later bij het ziekenhuis.

En dan was er, eind augustus, ook nog de schietpartij waarbij de woning van de moeder van rapper Bigidagoe onder vuur genomen werd in Holendrecht. Eerder die week was de rapper zelf al gewond geraakt nadat hij neergeschoten was in Amsterdam Zuid.

Eind vorig jaar startte het stadsdeel een campagne tegen wapengeweld. Volgens de vrouw die al jaren in Kikkenstein woont, komt dat ook ‘doordat alles in de Bijlmer altijd wordt opgeblazen’. Ze voelt zich in elk geval niet onveilig door de laatste schietpartij. “In de rest van Amsterdam gebeurt ook van alles.”