In coma getrapte sekswerker overleden aan haar verwondingen

De peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal waarin Simona Duna Kees M. ontving. Beeld Nosh Neneh

De 41-jarige Roemeense sekswerker Simona Duna is vorige week donderdag overleden. Dit bevestigt de advocaat van haar familie naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Duna werkte onder de naam Gabriela als sekswerker op de Wallen. In de vroege ochtend van zondag 1 maart 2020 ontving ze Volendammer Kees M. in haar peeskamer aan de Oudezijds Achterburgwal.

Hij was die avond met vrienden wezen darten en had gedronken en cocaïne gesnoven. Nadat de destijds 25-jarige Kees M. 850 euro had betaald, stelde Duna voor om naar haar appartement even verderop aan de Oudezijds Achterburgwal te gaan. Daar betaalde M. opnieuw honderden euro’s aan Duna.

‘Helemaal gek’

De zwakbegaafde M. vertelde naderhand dat de sekswerker hem niet wilde laten gaan. Ook verklaarde hij dat ze hem zou hebben bedreigd en ‘helemaal gek’ zou hebben gemaakt. Nadat Duna hem zou hebben uitgelachen, kreeg M. een waas voor zijn ogen, duwde hij haar op de grond en mishandelde haar ernstig.

Na de mishandeling wachtte Kees M. lang met het alarmeren van de hulpdiensten. Hij belde om 13.00 uur 112 maar hing na een minuut weer op. Later appte hij een vriend en vroeg hem om de politie te bellen. ‘Heb n hoer naar de tyfus getrapt,’ stuurde Kees M.

Hoger beroep

Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hadden ze moeite om de woning binnen te komen, omdat Duna de deur op slot had gedraaid en het niet duidelijk was waar de sleutel lag. In het appartement werd de sekswerker in coma aangetroffen in een plas bloed. Ze zou nooit meer herstellen.

Tijdens de rechtszaak tegen Kees M. verslechterde Duna’s toestand, en rees het vermoeden dat ze zou overlijden aan haar verwondingen. Het OM eiste 8 jaar tegen M. Aanvankelijk werd hij veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. In hoger beroep werd 7,5 jaar tegen M. geëist. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 6 jaar.

In de het arrest liet het hof zwaar meewegen dat ‘de jonge vrouw die midden in het leven stond’ waarschijnlijk aan haar verwondingen zou overlijden en dat haar dochter, die toentertijd 4 jaar oud was, zonder moeder zou moeten opgroeien. Ook speelde volgens het hof mee dat de gebeurtenis voor ‘gevoelens van schrik en onveiligheid’ zorgde bij andere sekswerkers.