In Bogota hebben voetgangers, fietsers en skaters op zondag vrij baan: ‘Alles ziet er opeens kleurrijk uit’

In Bogota, de hoofdstad van Colombia, is een groot deel van de stad elke zondag autovrij. Zou zo’n initiatief ook in Amsterdam werken? ‘Een autoloze dag geeft een signaal af.’

Elke zondag wordt Hugo Armando Márquez Cardoso (43 jaar) wakker in een andere stad. Zijn geliefde Bogota – normaal gesproken een gehaaste metropool waarin toeterende auto’s en puffende bussen de dienst uitmaken – lijkt dan één groot trottoir. De reden? De Colombiaanse hoofdstad is zondags deels autovrij.

Het autoloze evenement in Bogota bestaat al 48 jaar en wordt Ciclovía genoemd, wat grofweg vertaald ‘fietsweg’ betekent. Zo’n 127 kilometer aan autowegen wordt elke zondag, feestdagen incluis, van zeven uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags afgesloten voor motorvoertuigen. En dus zijn de brede avenues van de miljoenenstad eens per week gevuld met voetgangers, fietsers en skaters.

“Het karakter van de stad verandert,” vertelt Márquez Cardoso, die iedere week trouw gebruikmaakt van de Ciclovía. “Het leven in Bogota is stressvol. Doordeweeks voelt de stad grauw, maar op zondagen ziet alles er ineens heel kleurrijk uit.”

De Ciclovía verbindt vijftien parken, waar picknickende stedelingen kunnen neerstrijken. Bij tientallen stalletjes worden maïskolven geroosterd en sinaasappels geperst. En wie een lekke band heeft, kan die makkelijk laten plakken bij een van de vele fietsenmakers langs de kant van de weg.

Een megaoperatie

Márquez Cardoso is een van de circa twee miljoen bewoners die elke week dankbaar gebruikmaken van de autoloze dag. Een megaoperatie, vertelt Daniela Hernandez, projectmanager bij het Instituut voor Recreatie en Sport, dat verantwoordelijk is voor de Ciclovía. “We beginnen ’s nachts om 3 uur met de voorbereidingen. In totaal werken we met 217 man aan deze dag, exclusief extra krachten zoals politie en vrijwilligers.”

De autoloze zondag is niet alleen een kwestie van de weg afzetten, legt ze uit. “We faciliteren bijvoorbeeld ook de 167 eet- en drinkkraampjes en we organiseren activiteiten, zoals fietslessen, dansworkshops en optredens.”

Het initiatief voor de Ciclovía kwam in 1974, na een lobbyactie vanuit een kleine groep Bogotanen. Hernandez: “De reden was simpel. Het leek de mensen leuk om te fietsen. Maar de Ciclovía werd steeds populairder toen er meer bewustzijn kwam over fysieke gezondheid en het belang van bewegen.”

In 1976 werd het een officieel evenement, gepromoot en georganiseerd door de gemeente. Volgens de organisatoren zijn de gezondheidsvoordelen groot. Zo laat een wetenschappelijke studie zien dat senioren die vlak bij de Ciclovía wonen, sneller aan de aanbevolen 150 minuten wandelminuten per week komen.

Maar de autovrije zondag betekent nog veel meer voor de inwoners van Bogota. “We zijn een gebroken maatschappij,” vertelt Marquéz Cardoso, verwijzend naar de turbulente geschiedenis van Colombia, dat decennialang te maken had met gewapend conflict. “Maar in het weekend begeven mensen uit verschillende klassen en buurten zich naar dezelfde plek. We genieten samen van onze stad. Op zondag zijn we gelijken.”

Bewustzijn

Op het eerste gezicht lijkt Amsterdam niet te vergelijken met het massale en chaotische Bogota. Toch zou een autoloze zondag ook in onze hoofdstad een goed idee zijn, meent Florrie de Pater, bestuurslid van de Fietsersbond Amsterdam. “Het geeft het signaal af dat de auto niet meer het centrale vervoersmiddel is,” aldus De Pater. “Zeker nu gas en olie schaarser worden is het belangrijk om dat bewustzijn te creëren.”

In 2019 maakte de Fietsersbond zich al hard voor een autoloze zondag op de Weesper- en Wibautstraat. Dat ging uiteindelijk niet door, omdat het logistiek niet haalbaar bleek. Zo waren er problemen met de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten en de bevoorrading van bedrijven, laat een gemeentewoordvoerder weten. Ook was het organiseren kostbaar vanwege de wegafzettingen en omleidingen.

Nu er een energiecrisis heerst en het inperken van de olieconsumptie noodzakelijker wordt, borrelt het idee her en der weer op. Zo pleitte het internationaal energieagentschap IEA in maart nog voor de invoering van autoloze zondagen in grote steden.

Kwetsbare fietsers

De gemeente Amsterdam laat echter weten dat er op dit moment geen plannen zijn voor een autovrije zondag. Met het programma Autoluw werkt het college aan steeds minder auto’s in de binnenstad. De woordvoerder zegt dat de gemeente openstaat voor ideeën die hier een structurele bijdrage aan kunnen leveren.

De Pater meent dat een wekelijks verbod op gemotoriseerde voertuigen goed is voor de positie van de fietser en het creëren van ruimte en een leefbare stad. “Fietsers blijven kwetsbaar en krijgen nog steeds niet alle ruimte die nodig is,” betoogt ze. “Een autoloze zondag zou helpen dat onder de aandacht brengen.”

Van Kaapstad tot Brussel: hier worden autovrije zondagen georganiseerd Bogota is een van de eerste, maar inmiddels zeker niet meer de enige stad die autoloze (zon)dagen organiseert. Wekelijks worden bijvoorbeeld ook delen van Jakarta (Indonesië) en Rosario (Argentinië) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook in Kaapstad (Zuid-Afrika) en Vancouver (Canada) worden regelmatig succesvolle autovrije evenementen georganiseerd. De meeste steden organiseren de autoloze dagen echter sporadisch. Tussen 16 en 22 september worden er in verschillende Europese steden autoloze dagen geïnitieerd in het kader van de Europese Week van de Mobiliteit, zoals in Parijs en Brussel. Wereldwijd is er een initiatief op 22 september, waaraan bijvoorbeeld (delen van) Londen meedoen. In Parijs ging in 2016 al een autovrije regeling van start, genaamd Paris Respire (Parijs ademt). Bepaalde quartiers (delen van arrondissementen) gaan sindsdien op slot voor gemotoriseerd verkeer op zon- en feestdagen tussen tien uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds. Het eerste tot en met het vierde arrondissement zijn sinds kort elke eerste zondag van de maand autovrij. De initiatieven doen denken aan de vroege jaren zeventig, toen auto’s in Nederland tijdens de oliecrisis tien zondagen werden geweerd van de Nederlandse snelwegen. Ook tussen 2007 en 2009 zijn er in Amsterdam autovrije dagen georganiseerd, maar sindsdien is dat experiment niet meer herhaald. Fietsend of skatend over het asfalt van de Wibautstraat lijkt er voorlopig dus niet in te zitten, maar Amsterdammers kunnen zich samen met hun buren wel aanmelden voor een zogeheten leefstraat. Via dit bewonersinitiatief wordt een (deel van de) straat tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.