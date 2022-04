In beeld: zo vierde Amsterdam na drie jaar weer écht Koningsdag

Het was even geleden dat de verjaardag van koning Willem-Alexander groots werd gevierd, maar dit jaar kunnen Amsterdammers eindelijk weer uitpakken. De stad kleurt oranje, op de straten, in de parken en op het water: Koningsdag 2022 in beeld.

De vrijmarkt in het Vondelpark is weer een grote hit. Beeld Joris van Gennip

Jongeren in oranje kledij vieren de monarchie op een boot. Beeld Joris van Gennip

Een kersvers koningspaar. Beeld Joris van Gennip

Als mieren op het Stationsplein. Beeld ANP

Een kleine koning op een Harley Davidson-light. Beeld Joris van Gennip

Op het station is meer te halen dan je denkt, zeker als je met zoveel bent. Beeld ANP

Het is druk in de Jordaan, wie had dat gedacht? Wel gezellig. Beeld ANP

Fanta orange, natuurlijk! Beeld ANP

Een enthousiasteling heeft zijn drumstel meegenomen naar het Vondelpark: ‘1 euro voor een minuut’. Beeld Joris van Gennip

Businessmannen in de dop. Beeld Daphne Lucker

Erop of eronder bij de Magere Brug. Beeld ANP

Dansen! Beeld Joris van Gennip

Niets is taboe voor de deur bij Taboo. Beeld ANP

Antiek mag natuurlijk niet missen. Beeld Daphne Lucker

Hier was het nog niet te druk op de Amsterdamse grachten. Beeld Joris van Gennip

Feyenoorders krijgen een ei op hun hoofd. Beeld Daphne Lucker

De waterpolitie houdt de grachten veilig. Beeld Daphne Lucker

Zwieren in de draaimolen tijdens Kingsland Festival in de RAI. Beeld ANP

