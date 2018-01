In beeld: vluchtelingen herenigd op Schiphol

'Het bleek dat veel families het zelf ook graag willen. Ik heb zelfs gehoord: 'Als jij niet komt, zoek ik een andere fotograaf' '

"Iedereen heeft zijn eigen verschrikkelijke verhaal. Maar na alle beproevingen en gevaren komen ze weer bij elkaar. Vandaar ook de titel van mijn project: Geluk(t)! Ik wil voorbij de nummers, statistieken en oordelen. Dit zijn mensen. Vaders, moeders, kinderen."



Niets is in scène gezet

Zes jaar geleden gooide Van der Bijl het roer om. Ze stopt met haar werk als consultant in de voedings­industrie en ging naar de Fotoacademie in Amsterdam. "Van een totaal commerciële wereld naar een creatieve."



Voor haar afstudeerproject deed ze sinds afgelopen april oproepen via Vluchtelingenwerk en inmiddels heeft ze 15 herenigingen vastgelegd.



"Het bleek dat veel families het zelf ook graag willen. Ik heb zelfs gehoord: 'Als jij niet komt, zoek ik een andere fotograaf.' Dus ik kan ook nog iets geven, mensen blij maken. Dat geeft veel voldoening."



"Niets is in scène gezet. Ik grijp nooit in en ben op zoek naar dat ene ultieme moment, waarin alles samenvalt. Bijvoorbeeld die foto van het emotionele gezin en dat jongetje dat op de grond valt. Waanzinnig, hartverscheurend. Op dat moment ben ik bezig met de foto, maar in de auto terug pink ik ook een traan weg. Het is heftig, maar ook mooi."



Haar project is nog lang niet klaar. "Ik moet natuurlijk mijn geld verdienen, maar daarnaast wil ik hier heel graag mee verder. Wie weet, een boek ooit. Ik kan het niet meer loslaten."