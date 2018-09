In beeld: Het duurste voetbalelftal ooit

De ploeg van Van Gaal was meer dan twee miljard euro waard. Toch had hij niet de beschikking over voetbalsterren als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar. Zijn selectie bestond uit spelers van de Quote 500, de lijst van de 500 rijkste mensen van Nederland.



Waaronder nummer 45 op de lijst: Ben Mandemakers. De keukengigant is al jarenlang geldschieter van RKC Waalwijk en is nu ook hoofdsponsor van de eerste divisie: de Keuken Kampioendivisie. Ook waren projectontwikkelaar Ewald Dudok, Gerard van der Horst en investeerder Ronald van de Laar aanwezig.



Spieren voor Spieren

Aan de kant van de oud-internationals stonden onder andere Ronald de Boer, Sjaak Swart, Pierre van Hooijdonk, Gerald Vanenberg, Aron Winter en Brian Roy op het veld.



De wedstrijd werd georganiseerd door zakenblad Quote en sportbureau Players United. Het duel stond in het teken van Spieren voor Spieren, een organisatie die geld inzamelt voor kinderen met een spierziekte.