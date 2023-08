In Amsterdam zijn de risicoprofielen kinderopvang al jaren openbaar

In Amsterdam bestaat bij ongeveer 3 procent van de kinderopvanglocaties reden tot serieuze zorg, blijkt uit rapportages van de GGD. In tegenstelling tot elders in Nederland kunnen Amsterdamse ouders de risicoprofielen van kinderdagverblijven zelf opzoeken.

Waarom zijn crèches en andere kinderdagverblijven in het nieuws?

Het Algemeen Dagblad heeft via de Wet Open Overheid (Woo) de kleurprofielen opgevraagd van kinderopvangvestigingen in heel Nederland. De indeling gaat per GGD-regio, omdat de lokale GGD toezicht houdt op de kinderopvang. De kleur van het profiel loopt uiteen van groen – geen reden tot zorg – tot rood: reden tot (serieuze) zorg.

Wat is een kleurprofiel?

De kleurprofielen zijn van origine bedoeld voor intern gebruik door de GGD. Ze horen bij een instrument dat wordt gebruikt om in te schatten in welke mate een locatie voldoet aan de kwaliteitseisen en dat zal blijven doen. Een kleurprofiel geeft aan hoeveel tijd en aandacht de inspectie van een locatie volgens de GGD vergt.

Zo’n kleurprofiel is daardoor niet een-op-een te vertalen naar een risicotaxatie voor ouders, maar het is natuurlijk wel een indicatie voor de kwaliteit van de opvang. Door de publicatie van het AD is nu bekend in welke regio’s veel kinderdagverblijven een rood of oranje profiel hebben en daarmee reden tot zorg bieden. In Flevoland is dat volgens het AD bijvoorbeeld bij een derde van de kinderopvangvestigingen het geval, terwijl er in Brabant-West of Haaglanden nauwelijks crèches met een rood profiel zijn.

Waarom is een kleurprofiel bijzonder?

De GGD’s maken het kleurprofiel normaal gesproken niet openbaar. De rapportage over een specifieke locatie –een verslag van ongeveer tien pagina’s – wordt echter altijd openbaar gemaakt. Voor een snelle impressie is een kleur geschikter dan de rapportage.

Hoe zit het in Amsterdam?

In Amsterdam zijn (lichte) zorgen bij grofweg een op de tien kinderdagverblijven. Bij 27 kinderdagverblijven (3 procent) is het risicoprofiel rood gekleurd, een indicatie van serieuze zorgen.

Het bijzondere aan Amsterdam is echter dat het de enige gemeente in Nederland is die de risicoprofielen al openbaart. Via schoolwijzer.amsterdam.nl gebeurt dat nu al tien jaar. Het is een handige site voor ouders en verzorgers. Ook de kinderopvang in Weesp valt eronder.

Waarom zijn in Amsterdam de kleurprofielen al tien jaar openbaar?

Na het grootschalige zedenmisdrijf in Het Hofnarretje (de crèche waar de in 2010 gearresteerde Robert M. tientallen kinderen heeft misbruikt) besloot de gemeente in 2013 al om zo veel mogelijk informatie te verstrekken. Daarin is Amsterdam dus uniek.

Levert dat iets op?

Ja. Zo hadden oplettende ouders of verzorgers bijvoorbeeld in één oogopslag kunnen zien dat Het Droombos al een tijdje bij de GGD op de radar stond. De kinderopvang in de Staatsliedenbuurt mocht uiteindelijk niet verder; wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) legde op grond van een trits overtredingen een exploitatieverbod op.

Een greep uit de nare observaties in Het Droombos: een mopperende baby in een wipstoel werd een halfuur genegeerd, een huilend kind werd pas na een kwartier getroost, een baby die contact wilde maken zat in een wipstoel met de rug naar de anderen.

Ook bij andere locaties van exploitant Robinson Kinderopvang werden overtredingen vastgesteld. Twee van die locaties – De Vlindertuin en De Bengel – zijn in juli overgenomen door Kindercentrum De Boefjes, dat zelf een groen kleurprofiel heeft. De twee overgenomen locaties bestaan nog te kort voor een kleurprofiel.