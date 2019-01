In Amsterdam worden straks burgers ingezet bij reanimaties

Bijna drieduizend Amsterdammers hebben een reanimatiediploma op zak en zij zouden de technieken ook graag inzetten om hartpatiënten te helpen. Nu zitten ze 'werkeloos' thuis. Zelfs als er iemand voor hun huis in elkaar zakt, worden ze niet opgeroepen.



Het is de Hartstichting al lang een doorn in het oog dat een grote stad als Amsterdam nog niet is aangesloten op HartslagNu, het oproepsysteem voor reanimaties. Dat verandert binnenkort, als Amsterdan zich als laatste gemeente van het land ook aansluit.



In Amsterdam Noord tot aan de ringweg is de verandering overigens begin januari al ingegaan. Buiten de Ring A10 is het al langer praktijk. De rest van de stad volgt dus binnenkort. Ambulance Amsterdam kan nog niet zeggen wanneer precies.



Als eerste

Voor de kans op overleven is het van groot ­belang dat er binnen zes minuten met reanimeren wordt begonnen. De aanrijtijd van am­bulances in Amsterdam is gemiddeld 10 minuten. Burgerhulpverleners, zo laat onderzoek van Amsterdam UMC zien, zijn in Nederland in gemiddeld 7 à 8 minuten ter plaatse. Dat is net zo snel als politie en brandweer, die in ruim de helft van de gevallen als eerste met een AED bij het slachtoffer arriveren.



"Het aantal burgerhulpverleners groeit, dus in de toekomst zijn ze er waarschijnlijk vaker als eerste bij," zegt onderzoeker Marieke Blom van Amsterdam UMC. Zij is betrokken bij het onderzoek, dat onder meer de inzet van burgers bij reanimatie onderzoekt.



Zij kunnen het verschil maken, zegt Blom, zeker bij reanimaties. Zij weten immers waar de dichtstbijzijnde AED is.