In Amsterdam twee keer zo veel meldingen van discriminatie als elders in Nederland

Beeld Shutterstock

In 2019 werden 595 discriminatieklachten geregistreerd door het meldpunt, een kleine toename vergeleken met de in totaal 584 meldingen in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Per melding kan er sprake zijn van verschillende vormen van discriminatie of racisme, die zich bovendien op meer dan één plek kunnen hebben voorgedaan. Dat maakt het exact uitsplitsen van de cijfers moeilijk.

Duidelijk is wel dat met ongeveer een kwart van het totale aantal, de arbeidsmarkt de voornaamste bron is van discriminatiemeldingen. ‘Het merendeel van de klachten gaat over beledigen, stigmatiseren, kwaadspreken en intimidatie op de werkvloer,’ aldus het jaarverslag. Discriminatie op de arbeidsmarkt kan ook gaan over vacatureteksten, waar woorden zoals ‘kamermeisje’ of ‘receptioniste’ reden zijn om een klacht in te dienen.

De grootste groep gediscrimineerden bestaat uit mensen met een donkere huidskleur, de helft van het totale aantal meldingen komt bij deze groep vandaan. Een kleine maar opvallende groei is het aantal meldingen van leeftijdsdiscriminatie in deze regio, van 19 (2018) naar 30 vorig jaar. Nog zo’n kleine maar bijzondere ontwikkeling: vanuit Amstelveen verdubbelde het aantal discriminatiemeldingen vorig jaar van 17 (in 2018) naar 30, ook vooral afkomstig van mensen met een donkere huidskleur.

Subsidie gehalveerd

Directeur van het meldpunt Vincent Verkoelen heeft gemengde gevoelens over het aantal meldingen vorig jaar. De stabilisatie betekent dat discriminatie blijkbaar niet toeneemt in deze regio. Tegelijkertijd kan het een indicatie zijn dat mensen blijkbaar de weg naar het meldpunt niet goed weten te vinden. “We weten dat discriminatie plaatsvindt maar dat slechts een klein deel van de slachtoffers de stap zet dit te melden. Het klinkt misschien gek, maar ik hoop dat het aantal gaat stijgen,” zegt Verkoelen.

De gemeente is in ieder geval niet tevreden, want vanwege de stabilisatie van het aantal klachten wordt de extra subsidie voor het meldpunt voorlopig gehalveerd.

In de regio Amsterdam worden gemiddeld de meeste meldingen gedaan per duizend inwoners (0,56) in vergelijking met het landelijk gemiddelde (0,25). De hoofdstad (0,63) en Diemen (0,65) spannen de kroon. Volgens Verkoelen komt dit door de diverse samenstelling van de bevolking in deze regio en de aandacht die hier voor het onderwerp is omdat veel antidiscriminatieorganisaties in Amsterdam gevestigd zijn. “Ook denk ik dat de mondigheid van Amsterdammers meespeelt, hier wonen mensen die gewend zijn om voor zichzelf op te komen.”

Nashvilleverklaring

Bij de Amsterdamse politie zijn in 2019 honderd klachten meer (695) binnengekomen dan bij het meldpunt, meestal gebaseerd op aangiftes.

Dat heeft vooral te maken met de homo-onvriendelijke Nashvilleverklaring, waarna lhbti-actiegroepen opriepen om aangifte te doen, waar massaal gehoor aan werd gegeven.

Het voordeel van een melding bij het meldpunt is dat een medewerker een klacht oppakt en contact opneemt met de locatie of instantie waar de discriminatie heeft plaatsgevonden. In enkele honderden gevallen kon het meldpunt bemiddelen, deed het eigen onderzoek naar de discriminatie of stond het slachtoffers bij tijdens een juridische procedure.