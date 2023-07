In Amsterdam-Oud-West drijft een voetbalkooi de buurt uit elkaar. Het advies: halveer de kooi

Een voetbalkooi in Oud-West is een bron van zowel spelplezier als geluidsoverlast. Omdat de buurt in twee kampen is verdeeld, stelt stadsdeel West een compromis voor: het halveren van de voetbalkooi. ‘Hiermee schiet de gemeente met een bazooka op een mug.’

Op een lome vrijdagmiddag in Oud-West komen buurtbewoners samen in een plantsoen aan de Nicolaas Beetsstraat om borrelend hun weekend in te luiden. Terwijl ouders met elkaar de week doornemen, stijgt het geluid van spelende kinderen op uit de grote voetbalkooi aan de zuidkant van het plantsoen. Voor de meeste ouders is het niet meer dan achtergrondruis. Een groep buurgenoten ervaart de voetbalkooi echter als een tergende bron van geluidsoverlast.

De kooi is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de splijtzwam van de buurt. Aan de zwarte netten hangt een wit spandoek met daarop in kleurige letters: ‘Red onze speelplaats!!’ Dat is het doel van belangengroep Buurtleven Plein, die het park wil behouden in zijn huidige vorm.

Bart de Ruijter, actief in de belangengroep: “Dit is een plein uit een sprookje, planologisch ingedeeld met voor ieder wat wils.” Wat Buurtleven Plein betreft is de kooi cruciaal voor de bewegingsruimte en het speelplezier van de jeugd uit de buurt.

Rampzalige akoestiek

Maar huurders van de flats aan het Jeltje de Bosch Kemperpad, verenigd in buurtcommissie DeBoschBiemond, zien de kooi en het bijbehorende geluid het liefst verdwijnen. Commissielid Rebecca van Putten (63), zelf woonachtig op enkele meters ervan: “44 woningen hebben echt last van het geluid. Het is hier totaal versteend en de akoestiek is rampzalig. Als de kinderen gaan ‘boerenknallen’ (tegen doelpalen schieten, red.) vallen de kopjes hier uit de kast.” Een andere flatsbewoonster, die niet met haar naam in de krant wil, concludeert: “De verhouding tussen recreëren en wonen is hier verstoord.”

Na jaren van slepend conflict over de voetbalkooi zitten beide buurtgroepen stevig in de loopgraven. Het is aan de gemeente om tot een oplossing te komen. Sinds 2014, toen de kooi werd gerenoveerd en groter werd, waren er buurt­overleggen en consultatiesessies; adviesbureau Peutz werd ingeschakeld voor drie opeenvolgende geluidssimulaties- en testen.

Ester Fabriek, portefeuillehouder Openbare ruimte en groen van stadsdeel West: “Ik ben de wijk ingegaan met een geluidsrapport dat duidelijk op overlast wees en heb gevraagd: wat gaan we doen?”

Fabriek kwam uit op een advies om de omvang van de voetbalkooi te halveren en geluidwerend te maken. Deze ingreep zou enkele decibellen winst voor de flatbewoners opleveren. Ze stelt dat halvering een compromis vertegenwoordigt: “Er zit hier zoveel pijn en zeer. De bewonerscommissie geeft overlast aan en wij zijn ertussenin gaan zitten. Het gaat hier niet om de weg van de meeste stemmen.”

Nucleaire optie

Dinsdag wordt het lot van de voetbalkooi definitief bepaald: de stadsdeelraad stemt over de door Fabriek voorgestelde maatregel. Buurtleven Plein ziet niets in haar plannen. De Ruijter: “Er wordt politieke koehandel bedreven over de rug van kinderen. 98 procent van de omwonenden is voor de kooi en halvering is dus een nucleaire optie. Hiermee schiet de gemeente met een bazooka op een mug.”

De belangengroep steunt een alternatief plan waarin de kooi maar deels wordt ingeperkt en aan de bewoners van de zusterflats zogenaamde suskasten worden aangeboden – ventilatieroosters die het geluid absorberen. Dit plan zou aanmerkelijk meer decibelwinst opleveren.

Zowel voor- als tegenstanders erkennen dat de verhoudingen in de buurt blijvend zijn verstoord. De bewoners hebben de afgelopen jaren consequent langs elkaar heen gepraat. Van Putten: “Het vervelende is dat wij als buurtbewoners nooit op een normale manier hebben kunnen praten over onze klachten. Dan werden we gelijk doorverwezen naar het platteland.”

Gewend geraakt aan rust

Buurtleven Plein kijkt kritisch naar het stadsdeel en de gemeente. Betrokkene Daan de Jager (52): “We worden gewoon niet gehoord. De halvering staat haaks op het gemeentebeleid, dat altijd rept over meer pleinen en speel- en bewegingsruimte.” De belangengroep wijst erop dat er meer speelfaciliteiten zijn verdwenen in de buurt. Zo werd in coronatijd een voetbalkooi aan de nabijgelegen Alberdingk Thijmstraat verkleind.

Op bestuurlijk niveau lijkt de kwestie rondom de kooi een breder probleem aan te kaarten: hoe verenig je, in het centrum van de stad, de belangen van jonge huizenbezitters met kinderen en oudere, soms alleenstaande huurders? Hoe beïnvloedt een snel veranderende sociale samenstelling de ruimtelijke invulling van een wijk? De Ruijter: “Door corona zijn mensen gewend geraakt aan een bepaalde rust. Maar geluid hoort bij het leven in de stad. En het wordt hier alleen maar drukker.”