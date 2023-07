In Amsterdam-Noord staan veel straten te springen om een opknapbeurt: ‘Het draait om keuzes. Een spiksplinternieuwe OBA Next kan wel’

Verzakte stoeptegels, onveilige oversteekplekken en donkere tunnels. In de week waarin wethouder Van der Horst een moeilijk debat over de knip in de Weesperstraat overleefde, trok ze ook naar Noord. ‘Hoe steken we hier over?!’

“Er worden allemaal huizen gerenoveerd, maar het onderhoud van de straten wordt vaak vergeten.” Aan het woord is Eva Bollen, in de Vogelbuurt in Noord. “Je wilt niet weten wat het voor iemand betekent om je huis uit te lopen en te zien dat de buurt er netjes bij ligt.” Ze wijst naar de stoep bij de Adelaarsweg een stukje verder. “Verzakt.”

Vorige maand maakte Amsterdam (naast de al beschikbare 5,5 miljoen euro voor sociale projecten) nog 2,5 miljoen euro extra vrij om te investeren in de openbare ruimte in Noord. Het is onderdeel van een aanpak die Noord in 25 jaar structureel wil verbeteren. Zo krijgt het stadsdeel relatief gezien het meeste geld voor onderhoud in de openbare ruimte. Die is daar volgens de gemeente immers het meest verwaarloosd en verloederd.

Wie in Noord aan de slag wil, komt vervolgens al snel Eva Bollen tegen, een van de gezichten van Red Amsterdam Noord. Deze actiegroep, bestaande uit 18 bewonersgroepen, kreeg de afgelopen jaren een stevige voet tussen de deur bij de gemeente.

Van burgemeester Halsema tot wethouders en corporatiebestuurders, Bollen ontving ze allemaal. Ook deze middag begint de tocht van 8 ambtenaren, stadsdeelvoorzitter Brahim Abid en wethouder Melanie van der Horst (Aanpak Noord) in haar voortuin. “Ha Melanie, leuk je weer te zien! Zeg, luister eens...”

“Jullie praten over verheffing,” aldus Bollen, “Maar échte verheffing begint met een goede basis: een veilig, warm huis én een prettige openbare ruimte.” Oftewel: geluk is ook een opgeruimde afvalbak of een werkende lantaarnpaal die niet schots en scheef staat.

Angst voor sluipverkeer

Ondertussen gebeurt er van alles in de Vogelbuurt, dat midden in een grootschalige woningrenovatie zit en waar de gemeente vanaf 2026 groot onderhoud plant. Er bestaat spanning tussen de plannen en de dagelijkse realiteit. “Op lange termijn wordt veel beloofd,” zegt wethouder Van der Horst, “maar je ziet nú de tegels scheef liggen. We kunnen niet wachten.” Het vrijgemaakte budget van 2,5 miljoen euro ziet zij als zakgeld, om meteen te kunnen gebruiken.

En dus staat in een stad met bijna 18.000 ambtenaren en meer dan 900.000 inwoners een wethouder op stoeptegelniveau naar de buurt te kijken. Bollen werkt rustig haar vanuit de buurt meegekregen wensenlijstje af. Neem het tunneltje op de Adelaarsweg ter hoogte van metrohalte Noorderpark. “Het is eng om daar ’s avonds te lopen,” zegt ze. “Ongure types.” Volgens een aanwezige ambtenaar hangen er veel junks die om geld vragen. Wat zou de oplossing zijn, vraagt Van der Horst. Bollen: “Felle lichten. Of van die irritante muziek die mensen wegjaagt.”

Ook de lange termijn komt aan bod. Noord wordt verdicht, er zijn ambitieuze woningbouwplannen in het nabijgelegen Hamerkwartier. Gevreesd wordt dat het de parkeerdruk op de buurt vergroot. De woorden die al telkens bij de knip op de Weesperstraat vallen, klinken ook hier. Wordt het niet te druk hier? Krijgen we extra sluipverkeer? “We willen niet de parkeerplaats van de nieuwe woningblokken worden.”

Van der Horst luistert, maar tempert de verwachtingen ook: er is weliswaar geld, maar de vraag is ook, hoe verdeel je het over de buurten. En waar begin je? Hier? In de Banne? Een aanwezige ambtenaar: “We hebben niet heel veel geld.”

Bollen, schamper: “Het draait om keuzes. Een spiksplinternieuwe OBA Next kan wel.” Afgesproken wordt in het najaar verder te praten, volgens Van der Horst staat de Vogelbuurt hoog op de prioriteitenlijst.

Niet herinrichten, maar opknappen

Op naar de Bekkersschool, achter het Waterlandplein, waar het belang van goed ingerichte straten wordt onderstreept. Aan de ene kant van het gebouw ligt een klein heringericht schoolpleintje: weinig stenen, veel zand en houten klimpaleizen. Geen open vlakte, maar verschillende kleinere hoekjes. “Kinderen voelen zich er veilig,” aldus directeur Riemke de Vries.

Maar er zijn ook problemen, met name bij het grotere speelplein aan de zijkant, dat een groot voetbalveld heeft met een doel waar je op elektronische vlakken kunt mikken. “Leuk,” aldus De Vries, “maar niet voor iedereen. Het trekt vooral veel jongens aan en straatcultuur.” Met het stadsdeel is ze in gesprek over verbeteringen. Nieuwe speeltoestellen bijvoorbeeld, of het verplaatsen van het veldje.

Zoveel buurten, zoveel wensen en een beperkt budget. Een druppel op een gloeiende plaat? Het betekent vooral kiezen, volgens Van der Horst. “Gaan we alles groot herinrichten en vanaf nul beginnen, óf herstellen we de openbare ruimte naar de standaarden van nu? Met misschien iets extra’s.” Duidelijk is dat ze neigt naar het laatste. “En dan beginnen in de buurt waar het het hardst nodig is.”

“Hoe steken we hier over?” roept ze op de terugweg naar de pont tegen stadsdeelvoorzitter Abid. Van der Horst staat aan de rand van een drukke weg, zonder fietsoversteekplek. “Ah ja,” zegt Abid. “Er staat hier soms een verkeersleider, maar nu is het vooral goed opletten.” Van der Horst, snel links en rechts kijkend, waagt de sprong. “Duidelijk dat hier ook nog wel wat mag gebeuren,” mompelt ze.

In het najaar worden de langetermijnplannen verder uitgewerkt, de eerste snelle resultaten moeten binnen een halfjaar zichtbaar zijn.

Over de auteur: Tim Wagemakers schrijft over Amsterdamse politiek en doet dat sinds 2022 voor Het Parool. Tips of reageren? T.Wagemakers@parool.nl