In Amsterdam-Noord hebben mensen vaker longkanker dan gemiddeld, maar minder vaak huidkanker

‘De verschillen zijn hoofdzakelijk terug te voeren op leefgewoonten,’ zegt Otto Visser, hoofd kankerregistratie van het IKNL. Beeld Nina Schollaardt

In Nederland worden per 100.000 inwoners gemiddeld 77 mensen met longkanker gediagnosticeerd, maar in Amsterdam-Noord gaat het om 116. In (Tuindorp) Buiksloterham – het deel van stadsdeel Noord met de postcode 1032 – wordt zelfs 1,9 keer zo vaak longkanker gevonden. Dat blijkt uit de kankeratlas die het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dinsdag publiceerde.

“De verschillen zijn hoofdzakelijk terug te voeren op leefgewoonten,” zegt Otto Visser, hoofd kankerregistratie van het IKNL. Zo is roken in 8 van de 10 gevallen van longkanker de boosdoener. Dat Noord de treurige ranglijst aanvoert, zegt dus dat mensen daar meer hebben gerookt.

In andere wijken van de stad komt hoofd-halskanker ruim 30 procent meer voor dan het Nederlandse gemiddelde, maar valt dat niet zo eenduidig samen met een stadsdeel. Hoofd-halskanker hangt samen met het gebruik van alcohol en tabak.

Bevolkingsonderzoek

Dat ook baarmoederhalskanker meer voorkomt in Amsterdam is terug te voeren op een lagere deelname aan het bevolkingsonderzoek. Vroege screening kan baarmoederhalskanker voorkomen.

Er is (nog) geen verband tussen de lagere HPV-vaccinatiegraad in Nieuw-West en de hogere incidentie van baarmoederhalskanker. Weliswaar wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt door een besmetting met het humaan papillomavirus (HPV), maar de ziekte manifesteert zich pas zo’n vijftien jaar na een besmetting. De HPV-prik maakt pas sinds 2010 deel uit van het rijksvaccinatieprogramma, dus de impact van de lagere Amsterdamse deelname aan de HPV-prikcampagne is nog niet zichtbaar.

In de kankeratlas valt op dat in wijken met een sociaal-economische achterstand relatief meer mensen kanker krijgen dan in rijkere wijken. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook elders in Nederland. Een lagere sociaal-economische status gaat vaak samen met ongezonde leefgewoonten.

Waar roken de afgelopen decennia voor veel nieuwe kankerpatiënten zorgde, verwacht IKNL dat in de toekomst van overgewicht. Door een verstoring van de hormonale huishouding vergroot overgewicht de kans op diverse vormen van kanker. Overgewicht komt eveneens vaker voor in wijken met een lagere sociaal-economische status, zoals Noord, Zuidoost of Nieuw-West.

Minder huidkanker

Om ook eens een positief geluid te laten horen: huidkanker wordt juist minder vaak vastgesteld in Amsterdam. Dat komt doordat in de hoofdstad relatief meer mensen wonen met een donkere huid, die beschermt tegen zonnestraling. “Ook is bekend dat moslimvrouwen vaker huidbedekkende kleding dragen, die ook beschermt,” aldus Visser. Niet geheel verrassend komt huidkanker in Nederland vaker voor bij mensen die langs de Nederlandse kust wonen.

Uit de data die IKNL heeft geanalyseerd is niet op te maken dat de leefomgeving in Amsterdam zorgt voor meer kankerdiagnoses. “Ik ben gepromoveerd op onderzoek naar de invloed van de Amsterdamse verkeersdrukte op kanker,” aldus Visser. “Daar bleek geen verband tussen. Hetzelfde geldt voor de leefomgeving rondom Schiphol, waar evenmin een verband bleek tussen kanker en de leefomgeving.”

Daarmee wil Visser niet zeggen dat een grootstedelijke leefomgeving geen invloed heeft op de gezondheidstoestand. “In grote steden is meer fijnstof. Dat zorgt voor relatief meer longaandoeningen en hart- en vaatziekten. Maar voor kanker zijn die effecten maar heel klein.”

Tata Steel

De discussie over de rol van de leefomgeving op de gezondheid speelt ook in de regio IJmuiden, waar Tata Steel is gevestigd. Delen van IJmuiden, Velsen en Beverwijk tellen daadwerkelijk een bovengemiddeld aantal longkankerpatiënten. Tegelijkertijd zijn in aangrenzende gebieden, waaronder Velsen-Zuid, relatief minder gevallen te zien.

“De industrie heeft een kleinere invloed dan roken,” zegt IKNL-bestuurder Valery Lemmens. “Al wil ik daarmee zeker niet zeggen dat luchtvervuiling helemaal geen rol speelt, want die heeft zeker effect op de gezondheid. Toch wordt longkanker vooral veroorzaakt door roken.”

Door de regionale verschillen te laten zien hoopt het IKNL op meer preventie. Lemmens: “Je ziet heel duidelijk dat de sociaal-economische status van mensen ook tot gezondheidsverschillen leidt. Dat moeten we niet willen.”